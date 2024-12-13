رداً على قصفها بصواريخ "أتاكمس".. روسيا تستهدف منشآت طاقة حيوية أوكرانية!

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية شنّت هجوماً واسع النطاق على منشآت البنية التحتية الحيوية للوقود والطاقة الأوكرانية التي تدعم المجمع الصناعي العسكري، رداً على استخدام كييف 6 صواريخ "أتاكمس" على مطار تاغونروغ.

وجاء في بيان الوزارة الروسية: "رداً على استخدام الأسلحة الأميركية بعيدة المدى، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة، وقصفت بالمسيّرات مرافق البنية التحتية الحيوية للوقود والطاقة الأوكرانية، التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري".