الاتحاد الأوروبي: ندرس إمكانية إنشاء جيش من الطائرات المسيرة

A + A -

أكد المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، أن "الطائرات بدون طيار قادرة على تغيير مسار العمليات القتالية والنزاعات برمتها، وندرس إمكانية إنشاء جيش منها".

وأضاف كوبيليوس في مقابلة مع وكالة RND: "من المرجح أن يفكر الاتحاد الأوروبي في إنشاء جيش من الطائرات بدون طيار إذا طلبت الدول الأعضاء ذلك".

وتابع: "علينا أن نعمل بشكل وثيق مع حلف شمال الأطلسي، والقرار بشأن ما إذا كنا بحاجة إلى جيش من الطائرات المسيرة يجب أن يتخذه حلف الناتو نفسه، ولكن يمكنني أن أرى بالفعل أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تعتقد أن استخدام هذا السلاح مهم جدا. لذلك، إذا طلبت الدول الأعضاء ذلك، فسنأخذ الاقتراح على محمل جد".

كما أشار السياسي إلى أن الطائرات المسيرة قادرة على تغيير مسار العمليات العسكرية بأكمله.

وخلص إلى القول: "لذلك، عندما يقول جيشنا إننا بحاجة ماسة إلى زيادة إنتاج المسيرات الحديثة ومعدات الحرب الإلكترونية، يجب علينا أن نفعل ذلك".

يذكر أن كوبيليوس صرح في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستعد لـ "عدوان روسي" ضد دول الاتحاد.