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ترامب يدعو الرئيس الصيني لحفل تنصيبه

13
DECEMBER
2024
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وجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور مراسم تنصيبه الشهر المقبل، مما يرمز إلى محاولة لتخفيف التوترات الدبلوماسية، رغم تهديداته السابقة بفرض رسوم جمركية عالية على السلع الصينية.
 
وأكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية المقبلة لترامب، اليوم الخميس، أن ترامب وجه الدعوة لشي جين بينغ. وأوضحت ليفيت أن "الدعوة ستتأكد" في حال حضور الرئيس الصيني، الذي يعد أحد أبرز المنافسين الاقتصاديين والعسكريين للولايات المتحدة، المراسم.
 
 وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، قالت ليفيت: "هذا مثال على رغبة الرئيس ترامب في فتح حوار مع قادة الدول التي لا تعتبر حليفة لنا، بل مع خصومنا ومنافسينا أيضاً".
 
وأضافت: "لقد شهدنا ذلك خلال فترته الأولى، وهو يسعى دائماً للتواصل مع أي شخص، مع التأكيد على أن مصالح أميركا هي الأولوية".
 
من المتوقع أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الشهر المقبل، ليبدأ تسليم المهام من الرئيس جو بايدن الذي سيغادر منصبه بعد انتهاء ولايته الأولى وتخليه عن الترشح لفترة ثانية.
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