مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا... وترامب: «إنه جنون»!

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يواصل الرئيس الأميركي جو بايدن إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، في حين أكد الرئيس المنتخب دونالد ترامب معارضته قصف روسيا بصواريخ بعيدة المدى.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، اليوم، أن إدارة بايدن أجازت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، دون الكشف عن حجم ومحتويات الحزمة. وقال كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم حزم إضافية لأوكرانيا «حتى نهاية ولاية هذه الإدارة».

ووفق مصدر مطلع لوكالة «رويترز»، من المتوقع أن تبلغ قيمة الحزمة التي تمّ الإعلان عنها اليوم، والتي تستند إلى سلطة السحب الرئاسية لنقل الأسلحة من المخزونات الأميركية إلى خطوط الجبهة، حوالى 500 مليون دولار، وتشمل ذخيرة لأنظمة صواريخ مدفعية خفيفة.

وبعد الحزمة الجديدة، لا يزال حوالي 5.6 مليار دولار من سلطة السحب الرئاسية متاحة لبايدن دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

في المقابل، أكد ترامب في مقابلة مع مجلة «تايم» معارضته سماح بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا. وقال إن «ما يحدث جنون، إنه جنون (...) نحن فقط نصعّد هذه الحرب ونجعلها أسوأ. ما كان يجب السماح بذلك».