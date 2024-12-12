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بعد أكثر من عقد من التهرب من الدفاعات الجوية فوق سماء سوريا خلال حملة ضد إمداد إيران بالأسلحة إلى حزب الله، أشار سلاح الجو الإسرائيلي إلى أنه حقق تفوقًا جويًا كاملاً في المنطقة.

كما دمرت حملة القصف الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع عبر سوريا، والتي تهدف إلى إخراج الأسلحة المتقدمة التي يمكن أن تقع في أيدي عناصر معادية لها بعد انهيار نظام بشار الأسد، الغالبية العظمى من الدفاعات الجوية في البلاد.

وفقًا للجيش الإسرائيلي، دمر سلاح الجو 86% من أنظمة الدفاع الجوي لنظام الأسد السابق في جميع أنحاء سوريا، بإجمالي 107 مكونات منفصلة للدفاع الجوي و47 رادارًا آخر.

وتشمل الأرقام 80% من صواريخ SA-22 قصيرة ومتوسطة المدى، والمعروفة أيضًا باسم Pantsir-S1، و90% من نظام الدفاع الجوي الروسي متوسط المدى SA-17، المعروف أيضًا باسم Buk.

وقد شكل كلا النظامين روسيي الصنع تحديات أمام سلاح الجو الإسرائيلي خلال ما يسمى بالحملات والتي تهدف إلى مواجهة شحنات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله ومحاولات الجماعات المدعومة من إيران الحصول على أسلحة، موطئ قدم في البلاد، والذي بدأ عام 2013.

ولم يتبق الآن سوى عدد قليل من أنظمة الدفاع الجوي في سوريا، ولا تعتبر تهديدًا كبيرًا لسلاح الجو الإسرائيلي، الذي يقول إنه قادر على العمل بحرية في سماء البلاد.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنَّ “منظومة الدفاع الجوي السورية هي واحدة من أقوى أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، والضربة التي لحقت بها تعد إنجازًا كبيرًا لتفوق سلاح الجو في المنطقة”.



وأضاف، توفر حرية العمل الجوي الجديدة أيضًا فرصًا جديدة لسلاح الجو، إذا لم يكن سلاح الجو الإسرائيلي في الماضي يحلق مباشرة فوق دمشق عند تنفيذ ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في العاصمة، فإنه يستطيع الآن ذلك، ويمكن لسلاح الجو الإسرائيلي أيضًا إرسال طائرات استطلاع بدون طيار فوق العاصمة السورية دون الخوف من إسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة.

ورغم سقوط نظام الأسد المدعوم من إيران، فإن إسرائيل ستظل تعمل في سوريا لضمان عدم وصول الأسلحة المتقدمة من جيش الحكومة السابقة إلى حزب الله أو أي جماعة أخرى معادية لإسرائيل في المنطقة.

كما استهدفت حملة القصف يومي الأحد والاثنين، والتي بدأت بعد ساعات من سقوط نظام الأسد، قواعد جوية سورية ومستودعات أسلحة ومواقع إنتاج أسلحة ومواقع أسلحة كيماوية، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، ودمرت الغارات مئات الصواريخ والأنظمة المرتبطة بها، و27 طائرة مقاتلة، و24 مروحية، وأكثر من ذلك.

تم استخدام ما مجموعه 1800 ذخيرة في الضربات، مما أدى إلى تدمير كل موقع تقريبًا من “القدرات العسكرية الاستراتيجية” التي كانت إسرائيل على علم بها.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه لم يدمر كل القدرات العسكرية لنظام الأسد، ومن المؤكد أن حزب الله سيحاول وضع يديه على الأسلحة المتقدمة التي لم يتم إنقاذها حتى الآن، تعتبر فرص وصول الأسلحة من سوريا إلى حزب الله في لبنان عالية، بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.

ولمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله، قامت القوات الجوية الإسرائيلية بقصف جميع المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، ولم تترك سوى واحد منها، المصنع، مفتوحاً لحركة المشاة، وتقول القوات الجوية الإسرائيلية إنها تراقب المعابر باستمرار لضمان عدم عودة حزب الله لاستخدامها في توصيل الأسلحة.

وفي الوقت نفسه، يعتقد الجيش أيضًا أنه وجه ضربة قوية لقدرات تصنيع الأسلحة للمحور الذي تقوده إيران بأكمله، في لبنان وسوريا، وفي إيران نفسها بضربة تشرين الأول ردًا على هجوم طهران الصاروخي الباليستي.

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