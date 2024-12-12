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ترامب يعين كاري ليك رئيسة لإذاعة "صوت أمريكا"ترامب يعين كاري ليك رئيسة لإذاعة "صوت أمريكا"

12
DECEMBER
2024
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه عين كاري ليك مديرة لإذاعة "صوت أمريكا" التي تمولها الحكومة، وهي أكبر محطة إذاعية دولية في البلاد.
 
وتأتي هذه الخطوة بعد أن خسرت ليك البالغة من العمر 55 عاما محاولتها لمجلس الشيوخ في ولاية أريزونا أمام النائب الديمقراطي روبن جاليجو في نوفمبر.
 
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "سيتم تعيين ليك رئيسة الوكالة التالية المسؤولة عن إذاعة صوت أمريكا "لضمان بث القيم الأمريكية للحرية والليبرالية في جميع أنحاء العالم بشكل عادل ودقيق، على عكس الأكاذيب التي تنشرها وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة".
 
وأضاف في إشارة إلى الولاية التي انتخبت ترامب في نوفمبر لكنها صوتت للرئيس بايدن في عام 2020: "كانت كاري مذيعة أخبار محبوبة في أريزونا، والتي دعمتني بهامش قياسي، لأكثر من 20 عاما".
 
 
وتعتبر ليك، مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة منذ فترة طويلة في فينيكس، من أشد الموالين لترامب وخسرت أيضا حملتها لمنصب حاكم ولاية أريزونا في عام 2022. وخلال حملاتها، كثيرا ما رددت ادعاءات ترامب الكاذبة بشأن انتخابات 2020.
 
وتأسست إذاعة "صوت أمريكا" عام 1942 لمواجهة الدعاية النازية بأخبار ومعلومات غير متحيزة. وهي ممولة من قبل حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، وتخضع لميثاق طويل يتطلب قانونيا من إذاعة صوت أمريكا تقديم أخبار "دقيقة وموضوعية وشاملة" إلى الخارج.
 
وتبث الإذاعة بأكثر من 40 لغة لجمهور عالمي أسبوعي يقدر بأكثر من 354 مليون شخص.
 
واستقال اثنان من كبار المسؤولين في إذاعة "صوت أمريكا" من منصبيهما في عام 2020 بعد أن اتهم البيت الأبيض وكالة الأنباء الدولية المستقلة بالترويج للدعاية الصينية في تغطيتها لجائحة كوفيد.
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