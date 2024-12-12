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بيل كلينتون: منفتح على التحدث مع بايدن بشأن العفو الاستباقي عن زوجتي

12
DECEMBER
2024
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قال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه منفتح على إجراء محادثة مع الرئيس جو بايدن بشأن العفو الاستباقي المحتمل عن زوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
 
وانضم بيل كلينتون إلى برنامج "ذا فيو"، حيث كان يناقش تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في أوائل العام المقبل وتهديده بملاحقة الأعداء السياسيين خلال ولايته الثانية.
 
وحول سؤال "هل تعتقد أنه من الحكمة أن يعفو الرئيس بايدن مسبقا عن أي أهداف محتملة؟ ماذا عن زوجتك هيلاري كلينتون؟".
 
قال بيل كلينتون: "أعتقد أنه إذا أراد الرئيس بايدن التحدث معي حول ذلك، فسأتحدث معه بشأن ذلك، لكنني لا أعتقد أنه يجب علي تقديم نصيحة عامة بشأن سلطة العفو. إنه شيء شخصي للغاية، لكن آمل ألا يفعل ترامب ذلك".
 
وأضاف "لديهم مشكلة معها لأنها أولا، لم تفعل أي شيء خاطئ. ثانيا، اتبعت القواعد تماما كما كتبت. ثالثا.. هل تتذكرون كيف كانت رسائل البريد الإلكتروني قضية كبيرة في عام 2016؟ لقد وجدت وزارة خارجية ترامب أن هيلاري لم ترسل ولم تتلق أي رسائل بريد إلكتروني سرية على جهازها الشخصي. كانت قصة هاتفية ملفقة".
 
وأجرى بايدن مناقشات مع فريقه الكبير حول استخدام سلطة العفو لحماية منتقدي ترامب، الذين يمكن استهدافهم في الإدارة القادمة.
 
وكانت هيلاري كلينتون، التي خسرت انتخابات عام 2016 أمام ترامب، على راداره لسنوات.
 
وقال زوجها إن ترامب وحلفاءه لديهم مشكلة معها بشأن تلك الانتخابات، لكنها لم تفعل أي شيء خاطئ.
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