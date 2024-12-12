living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عينها ترامب سفيرة.. ما قصة العلاقة بين نجله والسيدة الخمسينية

12
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على الرغم من كم الشائعات الذي لف "الخطيبين" وسط تأكيدات بأنهما انفصلا، لاسيما بعدما شوهد نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفقة حسناء أخرى، عين ترامب كيمبرلي غيلفويل، خطيبة ابنه البكر دونالد جونيور والمذيعة السابقة في شبكة فوكس نيوز، في منصب سفيرة الولايات المتّحدة في اليونان.
 
وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أنّه "لسنوات عديدة، كانت كيمبرلي صديقة وحليفة مقرّبة".
 
كما أضاف الملياردير الجمهوري الذي سيتسلم السلطة في 20 يناير أنّ "خبرتها الواسعة وميزاتها القيادية في مجالات القانون والإعلام والسياسة، فضلاً عن ذكائها الشديد، تجعلها مؤهلة تأهيلا عاليا لتمثيل الولايات المتحدة وحماية مصالحها في الخارج".
 
تكبره بـ 9 سنوات
إلا أن العديد من الأسئلة طرحت حول هذا التعيين، لاسيما وسط شائعات تؤكد انفصال دونالد جونيور البالغ من العمر 46 عاماً عن كيمبرلي التي تكبره بـ 9 سنوات ( 55 عاما)
 
إذ أشارت مصادر مطلعة بأن ترامب الابن على علاقة مع الشابة الثلاثينية بيتينا أندرسون، وقد شوهدا عدة مرات يمسكان أيدي بعضهما في أماكن عامة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية
 
كما أضافت أن علاقة دون جونيور بخطيبته السابقة التي ارتبط بها عام 2018، شهدت مؤخرا العديد من الاضطرابات والتباعد.
 
يشار إلى أن غيلفويل المسؤولة السابقة عن تمويل الحملة الانتخابية لترامب في انتخابات 2020، كانت أيضا مدعية عامة في سان فرانسيسكو.
 
هذا ويتعيّن على مجلس الشيوخ أن يصادق على الأسماء التي يرشّحها الرئيس لتولي سفارات الولايات المتحدة.
 
إلا أن هيمنة أغلبية جمهورية على مجلس الشيوخ الحالي، مما تسهّل مهمة الموافقة على هذه التعيينات.
 
وسبق للرئيس المنتخب أن اختار أفرادا من عائلته لتولّي مناصب عليا في إدارته المقبلة، ومن هؤلاء تشارلز كوشنير، والد صهر الرئيس المنتخب، وقد عيّنه ترامب سفيرا لدى فرنسا.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   