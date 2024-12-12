عينها ترامب سفيرة.. ما قصة العلاقة بين نجله والسيدة الخمسينية

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على الرغم من كم الشائعات الذي لف "الخطيبين" وسط تأكيدات بأنهما انفصلا، لاسيما بعدما شوهد نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفقة حسناء أخرى، عين ترامب كيمبرلي غيلفويل، خطيبة ابنه البكر دونالد جونيور والمذيعة السابقة في شبكة فوكس نيوز، في منصب سفيرة الولايات المتّحدة في اليونان.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أنّه "لسنوات عديدة، كانت كيمبرلي صديقة وحليفة مقرّبة".

كما أضاف الملياردير الجمهوري الذي سيتسلم السلطة في 20 يناير أنّ "خبرتها الواسعة وميزاتها القيادية في مجالات القانون والإعلام والسياسة، فضلاً عن ذكائها الشديد، تجعلها مؤهلة تأهيلا عاليا لتمثيل الولايات المتحدة وحماية مصالحها في الخارج".

تكبره بـ 9 سنوات

إلا أن العديد من الأسئلة طرحت حول هذا التعيين، لاسيما وسط شائعات تؤكد انفصال دونالد جونيور البالغ من العمر 46 عاماً عن كيمبرلي التي تكبره بـ 9 سنوات ( 55 عاما)

إذ أشارت مصادر مطلعة بأن ترامب الابن على علاقة مع الشابة الثلاثينية بيتينا أندرسون، وقد شوهدا عدة مرات يمسكان أيدي بعضهما في أماكن عامة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية

كما أضافت أن علاقة دون جونيور بخطيبته السابقة التي ارتبط بها عام 2018، شهدت مؤخرا العديد من الاضطرابات والتباعد.

يشار إلى أن غيلفويل المسؤولة السابقة عن تمويل الحملة الانتخابية لترامب في انتخابات 2020، كانت أيضا مدعية عامة في سان فرانسيسكو.

هذا ويتعيّن على مجلس الشيوخ أن يصادق على الأسماء التي يرشّحها الرئيس لتولي سفارات الولايات المتحدة.

إلا أن هيمنة أغلبية جمهورية على مجلس الشيوخ الحالي، مما تسهّل مهمة الموافقة على هذه التعيينات.

وسبق للرئيس المنتخب أن اختار أفرادا من عائلته لتولّي مناصب عليا في إدارته المقبلة، ومن هؤلاء تشارلز كوشنير، والد صهر الرئيس المنتخب، وقد عيّنه ترامب سفيرا لدى فرنسا.