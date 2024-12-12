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تقرير: مجلة "تايم" تختار ترامب "شخصية العام"

12
DECEMBER
2024
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قال موقع بوليتيكو، يوم الأربعاء، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة: إنه من المتوقع أن تختار مجلة تايم دونالد ترامب "شخصية العام"، واحتفالاً بكشف النقاب عن غلاف المجلة سيقرع الرئيس المنتخب جرس افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية صباح الخميس.
 
وكان ترامب قد حصل على نفس التكريم في عام 2016 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، لينضم إلى قائمة تضم 13 رئيساً أميركياً آخرين حصلوا على هذا الاعتراف، بمن فيهم الرئيس الحالي جو بايدن.
 
 يُذكر أن ترامب كان قد أبدى اهتماماً خاصاً بالظهور على أغلفة المجلات، خاصة تايم، حيث عبر في وقت سابق عن تقديره الكبير لهذا التكريم، معتبراً أن كونه "شخصية العام" هو "شرف عظيم".
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