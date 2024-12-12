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شعلة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ستقطع الاتصالات ببعض الدول

12
DECEMBER
2024
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يبدو أن الشمس استيقظت من سباتها وأطلقت توهجا شمسيا من الدرجة X، وهو أقوى فئة من التوهجات الشمسية، والذي قد يؤدي إلى انقطاع الاتصالات في عدد من دول العالم، بحسب ما أورد موقع "سبيس" Space.

فخلال الساعات القادمة، من المتوقع أن تنقطع خدمات الاتصالات والراديو بنسبة 60% في بعض المناطق حول العالم، بعد أن أطلقت الشمس شعلة شمسية شديدة القوة تجاه الكرة الأرضية، صباح اليوم الخميس، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail، نقلاً عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية.

يذكر أنه حينما تنفجر التوهجات الشمسية، فإنها ترسل الإشعاع بعيدًا عن سطح الشمس بسرعة الضوء، وإذا ارتطم هذا الإشعاع بالأرض، فقد يؤدي إلى تعطيل الغلاف الأيوني، أو الطبقة العليا من الغلاف الجوي التي تدعم الاتصالات اللاسلكية وخدمات الراديو، بحسب الصحيفة البريطانية.

الاضطرابات القوية المتوقعة قد تؤثر على إشارات الملاحة منخفضة التردد، ما يؤدي إلى فقدان الوصول إليها عن طريق الاتصال اللاسلكي، إلا أن انقطاع خدمات الاتصالات والراديو من المتوقع أن تكون متوسطة بحسب الخبراء، وقد تستمر حتى ساعات متأخرة من يوم الخميس.

وبحسب ما غردت به الفيزيائية الفضائية تاميثا سكوف، في تدوينة على "إكس": "ستضرب العاصفة الشمسية التي تم إطلاقها تجاه الأرض من الغرب. للأسف، قد تؤدي تيارات الرياح الشمسية السريعة القادمة إلى انحراف الهيكل إلى الغرب بشكل أكبر"، مشيرة إلى توقع تأثيرات خفيفة بحلول منتصف نهار 11 ديسمبر.

يذكر أن الشعلة الشمسية التي توجهت نحو الأرض من فئة X، وهو النوع الأكثر كثافة وتأثيرًا على الغلاف الجوي للأرض، ومن المتوقع أن يتسبب في انقطاع الموجات الراديوية القصيرة، والاتصالات اللاسلكية في عدة مناطق حول العالم.

كما أنه من المتوقع ظهور ما يعرف بـ"الشفق الطبي" في بعض المناطق، نتيجة تفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع المجال المغناطيسي للأرض، مما يؤدي إلى تزيين السماء بشعاعات باللون الأخضر والوردي والأحمر والأصفر والأزرق والبنفسجي.

جدير بالذكر أن الانفجارات الشمسية هي انفجارات من الإشعاع الكهرومغناطيسي التي تنفجر من البقع الشمسية، أو المناطق المظلمة من سطح الشمس الناجمة عن المجالات المغناطيسية القوية.

 

 

 

 

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