عقل بوتين ينقض على أردوغان.."خان روسيا وسيفشل"

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"لقد خان روسيا" بتلك العبارة شن المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين، الذي يوصف بعقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوماً لاذعا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

فقد اعتبر دوغين أن أردوغان خان كلاً من روسيا وإيران في سوريا وانقلب عليهما.

ارتكب خطأ استراتيجياً

وقال الرجل الذي درس الطيران سابقا في معهد موسكو قبل أن تستهويه الفلسفة والسياسة، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس:" لقد ارتكب خطأ استراتيجياً وسيفشل",

كما اعتبر أن "نهاية تركيا كمال أتاتورك بدأت الآن، في إشارة ربما إلى الإرث العلماني للبلاد. وأردف: "لقد دعمناك لكن من الآن فصاعدًا ستعاني وسيتوجب عليك التوبة"، وفق تعبيره.

ضربة لروسيا

وكان دوغين الذي يتقن 8 لغات، أبدى أسفه سابقا عما يجري في سوريا، معتبرا أنها ضربة لبلاده، وفق ما نقلت "سبوتنيك".

كما رأى أن "الروس أجلوا لفترة طويلة تلك النهاية المأساوية"، في إشارة إلى سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

وأردف الكاتب والباحث السياسي قائلا: "خلال أيام قليلة انهار النظام السوري الذي بذلنا جهودًا ضخمة من أجل دعمه.."

كذلك أكد أنه "من المحزن رؤية كل الجهود الروسية التي بذلت تتحول إلى لا شيء في بضعة أيام"

وكان الرئيس التركي أعرب الأسبوع الماضي عن دعمه للفصائل المسلحة في سوريا بعيد سيطرتها على حلب وحماة وحمص، مؤكدا أن الهدف هو دمشق، في إشارة إلى السيطرة على البلاد.

وهو ما حصل فعلا إذ أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" يوم الأحد الماضي، سقوط الأسد، الذي فر إلى موسكو حيث منحه بوتين حق اللجوء الانساني.