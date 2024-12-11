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"السماء الحمراء".. الحرائق تحاصر مدينة أميركية والسكان يفرون

11
DECEMBER
2024
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صدرت أوامر وتحذيرات لإجلاء آلاف السكان جنوبي كاليفورنيا، الثلاثاء، بينما كافح رجال الأطفاء حريق غابات حركته الرياح في ماليبو نشب قرب القصور المطلة على المحيط وجامعة بيبرداين.
 
وشاهد الطلاب ألسنة اللهب وهي تنتشر لأسفل التلال، لتحيل لون سماء مدينة ماليبو إلى الأحمر الداكن.
 
وقال أنتوني سي مارون رئيس إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، إن "عددا قليلا" من المنازل احترق، لكن لم تتسن معرفة العدد بالتحديد على الفور.
 
وشهد مصور وكالة "أسوشيتد برس" محاصرة ألسنة اللهب لمنزل واحد على الأقل.
 
وهددت الحرائق أكثر من 8100 منزل ومبنى آخر، بما في ذلك نحو ألفي منزل صدرت أوامر لسكانها بالإجلاء.
 
وتم تحذير 6 آلاف شخص آخر كي يستعدوا للإجلاء في أي لحظة، لدى تلقي إشعار حيث تهب رياح من مدينة سانتا آنا بسرعة تصل إلى 64 كيلومترا، وجعلت انتشار الحريق في اتجاهات متعددة.
 
وتعامل رجال الأطفال مع حريق الغابات، الثلاثاء.
 
ولم يتضح على الفور كيف بدأ الحريق، الذي يطلق عليه "حريق فراكلين"، لكن مسؤولي إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس قدروا أن الحريق أتي على ما لايقل عن 100  فدان (40 هيكتار)، كما يهدد مباني عدة.
 
وقال مكتب لوس أنجلوس التابع لهيئة الأرصاد الوطنية، إنه من المتوقع أن تزداد سرعة رياح شمال إلى شمال شرق من 30 إلى 40 ميلا (48 إلى 64 كيلومترا) في الساعة، وأن تصل سرعة الزوابع إلى 65 ميلا (105 كيلومترات) في الساعة.
 
وأصدر المكتب تحذيرا باللون الأحمر من خطورة وقوع حرائق كبيرة، في ظل "وضع خطير نادر الحدوث".
 
وأصدرت إدارة مكافحة الحرائق أمرا إلزاميا بالإجلاء للسكان الذين يعيشون شرق طريق ماليبو كانيون وجنوب طريق بيوما، وقال مسؤولو جامعة بيبرداين إنهم يراقبون الوضع.
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