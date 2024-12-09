لقاء في مطرانية الأرمن الكاثوليك في دمشق والهدف ضبط الفوضى والأمن

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أفادت صفحات على الفايسبوك في منطقة باب توما في دمشق أنه وفي المتابعة للمبادرة التي قام بها المونسنيور جورج باهي مشكوراً، تم الاجتماع مع الهيئة العامة لإدارة العمليات العسكرية وممثلين عن حكومة الانقاذ مع المطران جورج أسادوريان مطران الأرمن الكاثوليك بدمشق وحضور المونسنيور جورج باهي والاب فراس لطفي في مطرانية الأرمن الكاثوليك بدمشق وتلاه أيضاً اجتماع لأكثر من ساعتين في فندق الفورسيزين بدمشق وتم مناقشة بعض النقاط منها :

1- الفوضى الموجودة حالياً ومعالجتها بالطرق المتاحة.

2 - فتح المحال التجارية والغدائية والصيدليات

وكل المراكز التي تخدم المواطن في المنطقة.

3 - تنظيف و تسليم مخفر الشرطة في باب توما الى العناصر المخولة بالحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة والتشديد على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ووضع ارقام هاتف للتواصل بخصوص اي مخالفة .

4 - التحضير للاجتماع الذي سوف يتم مع إدارة العمليات العسكرية و ممثلين عن الطوائف المسيحية ووجهاء المنطقة للوقوف على النقاط التي تهم وتثير تخوف أهالي المنطقة .