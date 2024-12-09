living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء في مطرانية الأرمن الكاثوليك في دمشق والهدف ضبط الفوضى والأمن

9
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت صفحات على الفايسبوك في منطقة باب توما في دمشق أنه وفي المتابعة للمبادرة التي قام بها المونسنيور جورج باهي مشكوراً، تم الاجتماع مع الهيئة العامة لإدارة العمليات العسكرية وممثلين عن حكومة الانقاذ مع المطران جورج أسادوريان مطران الأرمن الكاثوليك بدمشق وحضور المونسنيور جورج باهي والاب فراس لطفي في مطرانية الأرمن الكاثوليك بدمشق وتلاه أيضاً اجتماع لأكثر من ساعتين في فندق الفورسيزين بدمشق وتم مناقشة بعض النقاط منها :

1- الفوضى الموجودة حالياً ومعالجتها بالطرق المتاحة.
2 - فتح المحال التجارية والغدائية والصيدليات
وكل المراكز التي تخدم المواطن في المنطقة.
3 - تنظيف و تسليم مخفر الشرطة في باب توما الى العناصر المخولة بالحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة والتشديد على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ووضع ارقام هاتف للتواصل بخصوص اي مخالفة .
4 - التحضير للاجتماع الذي سوف يتم مع إدارة العمليات العسكرية و ممثلين عن الطوائف المسيحية ووجهاء المنطقة للوقوف على النقاط التي تهم وتثير تخوف أهالي المنطقة .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   