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كاتدرائية نوتردام في باريس تفتح أبوابها مجددًا

7
DECEMBER
2024
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تفتح كاتدرائية نوتردام، في العاصمة الفرنسية، باريس، أبوابها مجددًا، بعد مرور خمس سنوات ونصف السنة على اندلاع حريق هائل دمّر برجها وسقفها المبنيان على الطراز القوطي وأدى إلى انهيارهما بالكامل خلال دقائق فقط.
 
ويعود تاريخ بناء الكاتدرائية إلى العصور الوسطى قبل 860 عامًا وهي رمز باريسي وفرنسيّ.

وتُرمّم بعناية فائقة مع تشييد برج وأقبية مضلعة جديدة وعودة دعائمها وتماثيل الجارجول، وهو كائن خرافيّ، الحجرية المنحوتة إلى مجدها القديم، فيما أصبحت الأحجار البيضاء والزخارف الذهبية تتألق أكثر من أي وقت مضى.
 
وقال الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، قُبيل حفلة الافتتاح: "لقد اهتز العالم في ذلك اليوم وأعتقد، وأريد أن أصدق، أن إعادة الافتتاح ستكون بنفس قوة صدمة الحريق، لكنها ستكون 
صدمة أمل."

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