ماكرون: سأبقى في منصبي حتى نهاية ولايتي

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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته المقررة في مايو 2027، وذلك في كلمة ألقاها غداة سحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه في البرلمان.

وقال ماكرون في كلمة مدتها عشر دقائق: "التفويض الذي منحتموني إياه مدته خمس سنوات وسأكمله حتى النهاية".

وأضاف أنه يعتزم اختيار رئيس جديد للحكومة في "الأيام المقبلة".

وتابع: "المصوتون لحجب الثقة لا يفكرون إلا في الانتخابات الرئاسية".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "أقصى اليمين و أقصى اليسار تحالفا في جبهة مضادة للجمهورية".

وأسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة، الأربعاء، مما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.

وجاء اقتراح التصويت على حجب الثقة بعد معارضة شديدة لموازنة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه المقترحة.