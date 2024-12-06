تهمة غير الاعتداء الجنسي قد تطيح بمرشح ترامب للدفاع

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بعد اتهامه الأسبوع الماضي بالاعتداء الجنسي على امرأة، ظهر اتهام آخر ضد بيت هيجسيث Pete Hegseth الذي رشحه الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته الناشئة، بحسب ما أشار تقرير أعدته شبكة NBC الأميركية أمس الأربعاء. وقالت فيه إن "رائحة كحول قوية كانت تفوح من هيجسيث حين كان يصل إلى عمله"، إشارة الى أنه مدمن على الخمر، وسيرفض الكونغرس تعيينه للمنصب بالتأكيد.

وعززت "إن بي سي" تقريرها بشهود عملوا سابقا مع هيجسيث في محطة FoxNews التلفزيونية، ممن أخبرها أحدهم بأن "الجميع كانوا يتهامسون عن هيجسيث خلف الكواليس، لأن رائحة الكحول كانت تفوح منه قبل أن يخرج على الهواء.

فيما ذكر عمال أنهم شعروا بالحاجة إلى "مجالسة" هيجسيث، البالغ 44 عاما، بسبب شرب الخمر والنزهات الليلية، إضافة الى ما ذكره موظف آخر في المحطة، من: "أنه رجل لطيف، لكنه تصرف وكأن القواعد لا تنطبق عليه".

وتوقع موظف ثالث أن: "شربه للخمر سيحرمه من منصب وزير الدفاع" كما قال.

حيث كان متعتعا من السكر

وكان تقرير نشرته مجلة The New Yorker هذ الأسبوع، تطرق أيضا الى ادعاءات حول مشكلة احتساء الخمر التي يعاني منها هيجسيث، عندما كان يشغل منصب رئيس جمعية لقدامى المحاربين العسكريين، حيث وردت بلاغات عن حالات متكررة كان فيها هيجسيث يحتسي الخمر بكثرة في أحداث العمل، بما في ذلك أثناء زيارة جماعية إلى ناد للتعري في لويزيانا، حيث كان متعتعا من السكر، الى درجة جعلت أنه "كان لا بد من منعه" من الصعود على خشبة المسرح للرقص مع شبه متعريات.

وفي الشهر الماضي، أصدرت شرطة ولاية كاليفورنيا سجلات تحقيق لها في 2017 حول ما إذا كان هيجسيث اعتدى جنسيا على امرأة في غرفة فندق خلال مؤتمر نسائي للحزب الجمهوري، حيث قالت إن شخصا ما ربما وضع "شيئًا" في مشروبها.

لذلك، ووفقا للمقربين من فريق الرئيس المنتخب، فهناك تكهنات متزايدة بأن تعيين هيغسيث لن ينجح برغم أنه نفى ارتكاب أي مخالفات ولم يتم توجيه أي اتهام له مطلقا.

وبما أن تعيينه قد لا يتم ، فإن أحد الأسماء البديلة للمنصب، هو حاكم ولاية فلوريدا Ron DeSantis الذي كان مرشحا رئيسيا في السباق على زعامة الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية، وانسحب من السباق في يناير الماضي وأعلن دعمه لترشيح ترامب، وهو ما أشارت اليه "العربية.نت" في خبر سابق. كما أعلن آخر رشحه ترامب لمنصب رئيس "إدارة مكافحة المخدرات" في إدارته، وهو Chad Chronister عن تخليه عن قبول المنصب بعد 3 أيام فقط من عرضه عليه.