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وفاة 13 طفلا في المكسيك.. وشكوك بتلوث أكياس التغذية الوريدية

6
DECEMBER
2024
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توفي 13 طفلا دون سن 14 عاما في وسط المكسيك، وأعلنت السلطات يوم الخميس أنها تشتبه في أن أكياس التغذية الوريدية الملوثة هي السبب وراء هذه الحالات.
 
ووجهت وزارة الصحة الاتحادية الأطباء في جميع أنحاء البلاد بعدم استخدام أكياس التغذية الوريدية التي تنتجها شركة "بروداكتوس هوسبيتالاريوس إس إيه دي سي في"، على الرغم من أن المصدر الدقيق للعدوى ما زال قيد التحقيق.
 
ويعتقد أن العدوى ناجمة عن بكتيريا "كليبسيلا أوكسيتوكا"، وهي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، حيث ظهرت الحالات لأول مرة في نوفمبر الماضي في ثلاثة مستشفيات حكومية ومستشفى خاص في ولاية مكسيكو، الواقعة على أطراف العاصمة مكسيكو سيتي.
 
وأفادت الوزارة بأن الأطفال توفوا نتيجة إصابة في مجرى الدم.
 
وحتى الآن فإنه من بين 20 حالة محتملة، تم استبعاد الإصابة بالبكتيريا في حالة واحدة، والاشتباه في أربع حالات، وتأكيد الإصابة في 15 حالة.
 
ومن بين هؤلاء المرضى الـ 19، توفي 13 شخصا، بينما يتلقى الستة الآخرون العلاج في المستشفيات.
 
وعلقت الرئيسة كلوديا شينباوم يوم الخميس على الحادث قائلة: "أخبروني عن حالة واحدة أمس، ولكن يمكننا القول إن الأمر تحت السيطرة".
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