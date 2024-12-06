أول صورة لقاتل مدير بشركة صحية مهمة.. وسر حُفر على الرصاص

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لا يزال الغموض يلف جريمة القتل المروعة التي شهدتها مدينة مانهاتن بنيويورك في الولايات المتحدة الأربعاء الماضي، وأدت إلى مقتل الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير" للتأمين الصحي الشهيرة، براين طومسون.

ففيما نشرت شرطة نيويورك أول صورة للقاتل الذي أفرغ رصاصه عبر مسدس كاتم للصوت في جسد طومسون، بينما كان أمام أحد الفنادق في المدينة، تكشفت بعض المعلومات عن رسالة ما كتبت على تلك الرصاصات التي وجدت في موقع الجريمة.

فقد ظهرت كلمات "تأخير" و"إنكار" و"إيداع" على أغلفة الرصاصات التي انتشلت من مكان إطلاق النار، وفق ما أكد مسؤولون في شرطة نيويورك. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إنهم يفحصون ما إذا كانت تلك الكلمات تتعلق بدافع محتمل يتعلق بشركات التأمين وردودها على المطالبات، حسب ما نقلت شبكة "أي بي سي" الأميركية.

" مكتوبة بدقة"

كما أكد مصدر مطلع على التحقيق أن كل كلمة كانت مكتوبة بدقة، وليست محفورة، على أغلفة الرصاص.

فيما ربط المحققون بين هذه الكلمات وما يوجهه غالباً ععد من المنتقدين إلى شركات التأمين، من تأخير ورفض لبعض مطالبات المرضى.

وكان طومسون، البالغ من العمر 50 عامًا، تلقى عدة رصاصات صباح يوم الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على يد مسلح ملثم فر من المنطقة قبل وصول الشرطة.

أما الأغرب في تلك الجريمة، أنها نفذت في وضح النهار، وفي منطقة مزدحمة بمانهاتن خارج فندق هيلتون ميدتاون، حيث كان من المقرر أن يحضر المدير التنفيذي مؤتمرا لمستثمري UnitedHealthcare.

في حين أوضحت السلطات أن طومسون كان يقيم في فندق ماريوت عبر الشارع المقابل