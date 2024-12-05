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لافروف: الولايات المتحدة هاجمت روسيا بأيديٍ أوكرانية

5
DECEMBER
2024
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اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، الى أن "الولايات المتحدة هاجمت روسيا بأيدي النظام الأوكراني وهي تساعده على قصف الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى".
 
وقال: "نحن لا نبغي مهاجمة أحد على الإطلاق. الآن هاجمتنا الولايات المتحدة بأيدي النظام الأوكراني وتشن حربا علينا بقوات النازيين الجدد الأوكرانيين، وتسلحهم وتساعدهم على قصف أراضينا بصواريخ بعيدة المدى، وتشارك مباشرة في الإعداد لمثل هذه الهجمات".
 
اضاف: "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إنه لم يعد أمامنا خيار آخر سوى شن العملية العسكرية الخاصة، وكان الغرب يروج لهذا الأمر منذ فترة طويلة للغاية، الأمر الذي أدى إلى تحويل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق لخلق التهديدات".
 
كما حذر من "خطر تجدد الحرب الباردة في العالم اليوم ودخولها طور السخونة"، وأشار لافروف خلال الجلسة العامة لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها رموا في سلة المهملات جميع اتفاقيات الحد من الأسلحة المبرمة في ثمانينيات القرن الماضي، بما في ذلك معاهدة الحد من منظومات الصواريخ الباليستية، ومعاهدة الحد من الصواريخ القريبة والمتوسطة المدى، ومعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ومعاهدة الأجواء المفتوحة".
 
وقد وصل لافروف إلى مالطا، للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في زيارة هي الأولى يقوم بها لافروف إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022.

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