بعد السيطرة عليها...زعيم "هيئة تحرير الشام" الجولاني يُخاطب أهالي مدينة حماة

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تزامناً مع اشتباكات ضارية يخوضها الجيش السوري مع قوات "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلّحة، بعد إعلان سيطرة المسلّحين على مدينة حماة، توجّه زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني إلى أهالي حماة بقطع فيديو عبر "تليغرام"، قائلاً: "أبشّركم أنّ الثوار بدأوا بالدخول إلى مدينة حماة لتطهير الجرح الذي استمرّ في سوريا لـ40 عاماً".

وتمنّى الجولاني بأن يكون "فتحاً لا ثأر فيه، بل فتح كله رحمة ومودة"، بحسب تعبيره.

من جهة ثانية، حضّ الجولاني اليوم رئيس الوزراء العراقي على عدم السماح لقوات "الحشد الشعبي" المدعوم من إيران بالتدخّل في سوريا، محذّراً من تصعيد التوتر بالمنطقة.

واليوم، دخلت الفصائل السورية المسلّحة الى مدينة حماة الاستراتيجية في وسط سوريا، حيث تخوض معارك "طاحنة" مع القوات السورية داخل أحياء المدينة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان