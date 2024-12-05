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التقطته الكاميرا.. قاتل أفرغ رصاصه برأس مدير مهم بنيويورك

5
DECEMBER
2024
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اهتز الشارع النيويوركي خلال الساعات الماضية على وقع جريمة في وضح النهار، حيث أطلق مهاجم على دراجة النار على برايان تومبسون المدير التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير، متعددة الجنسيات، وإحدى أكبر شركات التأمين الصحي في العالم، وقتله، أمام أحد فنادق مانهاتن بنيويورك، أمس الأربعاء، قبل أن يفر هارباً.
 
فيما أعلنت الشرطة بدء حملة بحث لاصطياد المهاجم.
 
وفي التفاصيل، وقعت الجريمة خارج فندق هيلتون نيويورك، حين كان تومبسون يسير ناحية الفندق، لحضور مؤتمر خاص بشركته.
 
ليتبين أن المهاجم كان يتربص بتومبسون وظل في المنطقة لفترة ينتظره، ثم فتح النار عليه من على بعد نحو 20 قدماً، وأطلق عدة أعير نارية أصابت 2 منها المدير التنفيذي
 
في حين أعلنت مفوضة الشرطة جيسيكا تيش أن المهاجم استهدف تومبسون، وفر من المكان على متن دراجة، لافتة إلى أنه كان يرتدي قناعاً. وقالت إن الدافع لا يزال غير معروف.
 
كما أضافت أن المهاجم وضع كاتماً للصوت على البندقية التي استعملها لقتل برايان تومبسون.
 
هذا ونعتت الهجوم بأنه "هجوم جريء وموجه"، قائلة: "العديد من الناس مروا بجواره، ولكن بدا أنه كان يتربص بهدفه".
 
كذلك، كشفت أن تومبسون تعرض لإطلاق النار مرتين، برصاصة في الظهر وأخرى في الساق.
 
بدوره، أوضح كبير محققي شرطة نيويورك جو كيني أن المتهم هرب على متن دراجة Citibank مزودة بنظام التتبع العالمي GPS ، مضيفا أن الشرطة تعمل مع الشركة لمعرفة مكانه.
 
وشوهد المسلح وهو يهرب من المكان على دراجة عادية، متوجهاً نحو حديقة سنترال بارك الشهيرة، في نيويورك.
 
بينما تعهدت الشرطة بألا تتوقف حتى تلقي القبض على المهاجم، عارضة مكافأة 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومة تدل على مكانه.
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