living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"مزحة" مأدبة العشاء.. وزير كندي يفسر ما فعله ترامب

4
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال وزير كندي إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب كان يمزح عندما اقترح أن تصبح كندا الولاية الحادية والخمسين في الولايات المتحدة، وذلك خلال مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
 
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن ترامب أدلى بهذه التصريحات ردا على مخاوف ترودو المتزايدة من أن الرسوم الجمركية، التي يهدد ترامب بفرضها على السلع الكندية ستضر الاقتصاد الكندي.
 
وقال دومينيك لوبلان وزير السلامة العامة، الذي حضر مأدبة العشاء التي أقامها ترامب يوم الجمعة في نادي مار الاغو الخاص بترامب، إن تصريحات ترامب كانت عبارة عن مزحة.
 
وقال لوبلان للصحفيين في أوتاوا إن "الرئيس كان يقول دعابات. الرئيس كان يمزح معنا. كان هذا حول هذه القضية بالطبع، ولم يكن تعليقا جديا على الإطلاق".
 
ووصف لوبلان اللقاء بأنه كان أمسية اجتماعية استمرت 3 ساعات في مقر إقامة الرئيس في فلوريدا في عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد الشكر الأميركي.
 
وأضاف: "كانت المحادثة ودية وطريفة".
 
ووصف الوزير الكندي العلاقات بأنها طيبة وودية، وقال إن حقيقة أن "الرئيس كان يمزح بهذه الطريقة معنا" تشير إلى علاقات جيدة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   