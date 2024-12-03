التعزيزات العسكرية مستمرة بالوصول الى ريفي حلب الشمالي و إدلب...والجيش السوري اعلن تدمير مقر عمليات ل “هيئة تحرير الشام”

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تواصل قوات الجيش السوري ضرب المجاميع الإرهابية ومواقعها وأرتالها في ريفي حلب الشمالي و إدلب، مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية، بمختلف أنواعها إلى وحداته، بحسب ما أعلنته القيادة العامّة للجيش السوري والقوات المسلحة.

وفي بيان أصدرته مساء الثلاثاء، أكدت القيادة العامّة للجيش السوري أنّ التنظيمات الإرهابية تلقّت سلسلة ضربات دقيقة، خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن تدمير مقرّ عمليات تابع لما يسمّى بـ"هيئة تحرير الشام" و3 مستودعات.

وتمكّنت القوات المسلحة السورية من القضاء على ما لا يقلّ عن 200 إرهابي، بينهم متزّعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من 20 طائرةً مسيّرة، أطلقها الإرهابيون في اتجاه القرى والبلدات الآمنة.