الكرملين: بوتين اكد لأردوغان ضرورة وقف عدوان الإرهابيين في سوريا

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ضرورة "وقف عدوان الإرهابيين" في سوريا.



وجاء في بيان للكرملين في أعقاب الاتصال، أن الجانبين "بحثا بالتفصيل التفاقم الحاد للأوضاع في سوريا. واكد الرئيس بوتين ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإرهابي ضد الدولة السورية من قبل الجماعات المتطرفة، والدعم الشامل لجهود السلطات الشرعية لاستعادة الاستقرار والنظام الدستوري على كامل أراضي البلاد، وخصوصا مع استخدام أنقرة لإمكانياتها المتوفرة في المنطقة".



وأشار البيان إلى أن "الزعيمين أعربا عن تأييدهما لتعزيز التعامل ضمن الإطار الثنائي وفي إطار عملية أستانا على حد سواء. وتمت الإشارة إلى الأهمية الرئيسية لمواصلة التنسيق الوثيق بين روسيا وتركيا وإيران في ما يتعلق بتطبيع الأوضاع في سوريا".



ويعتزم الرئيسان "مواصلة الاتصالات بينهما في سياق البحث عن الخطوات لوقف تصعيد الأزمة".



وبحث الجانبان كذلك "عددا من القضايا الملحة للتطوير اللاحق للتعاون المتبادل المنفعة الروسي التركي مع التركيز على العنصر التجاري الاقتصادي والطاقة".

وأشار الكرملين إلى أن "الاتصال جرى بمبادرة من الجانب التركي".



كذلك اعلنت الرئاسة التركية، أن "أردوغان وبوتين بحثا في اتصال هاتفي التطورات في سوريا، وأردوغان أكد خلال اتصال على دعم وحدة الأراضي السورية وتحقيق حل دائم وعادل".



وذكرت أن "أردوغان شدد على أهمية إفساح مجال أكبر للدبلوماسية في المنطقة، وأكد لبوتين على ضرورة انخراط النظام السوري في عملية الحل السياسي".