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عملية احتيال عبر "واتساب" تكلف امرأة كل مدخراتها!

3
DECEMBER
2024
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تعرضت سيدة بريطانية تدعى تريسي واتكينز، 42 عاما، لخسارة فادحة تجاوزت 50 ألف جنيه إسترليني جراء عملية احتيال استثمارية عبر تطبيق واتساب.
 
وقامت واتكينز، وهي محاسبة من مدينة كارديف بالموافقة على الاستثمار في العملات المشفرة، بعد أن تواصلت معها امرأة من شركة استثمارية احتيالية على التطبيق.
 
وشجعتها "المحتالة" على استثمار مدخراتها في البيتكوين، مُدعّمة بالوعود بأنها ستضاعف أموالها عدة مرات، بحسب تقرير نشره موقع "bbc" واطلعت عليه "العربية Business".
 
بدأت القصة عندما استثمرت واتكينز مبلغ 3000 جنيه إسترليني في البداية، قبل أن تُخبرها الشركة أن قيمة استثمارها ارتفعت إلى 30 ألف جنيه إسترليني.
 
وطُلب منها تثبيت تطبيق "AnyDesk" على هاتفها للمضي قدمًا في سحب أموالها، ما أتاح للمحتالين الوصول إلى جهازها والتحكم فيه عن بُعد.
 
تلقت واتكينز بعد فترة قصيرة اتصالًا من المحتالين، وخلال المكالمة تمكنوا من سحب قرضين بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني وزيادة الحد الائتماني لبطاقتها وسحب المبالغ المستحقة بشكل سريع، لتختفي كافة الأموال من حساباتها وحساب توفير ابنتها، ليصل إجمالي الخسائر إلى 52 ألف جنيه إسترليني.
 
أوضحت السيدة في تصريحاتها: "كنت أشعر بالغباء الشديد والمرض بعد ما حدث"، مضيفة أن البنك أخبرها أنه لا يمكنها استرداد الأموال لأنها استخدمت تطبيق "AnyDesk".
 
وأثارت القضية تحذيرات من الجهات المختصة حول زيادة عمليات الاحتيال الاستثمارية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
 
وحذر لوك يونج، رئيس السياسة في مؤسسة "Citizens Advice"، من الضغط على الروابط التي تظهر في رسائل البريد الإلكتروني، وأكد على أهمية التحقق من المصادر.
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