أول رحلة لترامب الرئيس خارج أميركا.. أين ستكون؟

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الإثنين، أنّه سيحضر حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، السبت المقبل بعدما أعيد ترميم هذا المعلم الديني-التاريخي العريق إثر حريق ضخم أتى عليه في 2019.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "يشرّفني أن أعلن أنّني سأسافر إلى باريس، فرنسا، يوم السبت لحضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام الرائعة والتاريخية والتي تمّ ترميمها بالكامل بعد حريق مدمّر قبل 5 سنوات".

وتعتبر هذه الرحلة الأولى خارج الولايات المتحدة بالنسبة لترامب، منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية.