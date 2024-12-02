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خرائط "غوغل" تقود ثلاثة هنود إلى حتفهم الأخير

2
DECEMBER
2024
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث سيارة بالهند، أثناء اتباعهم لتعليمات تطبيق خرائط "غوغل، وفقًا لتقارير إعلامية محلية نقلاً عن مصادر بالشرطة.
 
وانحرفت سيارتهم عن جسر كان يخضع لإصلاحات كبيرة واكتشفها السكان المحليون لاحقًا.
 
ولقي الضحايا حتفهم أثناء توجههم إلى مدينة نويدا، وهي مدينة تقع في ولاية أوتار براديش على بعد حوالي 12.5 ميلاً جنوب شرق نيودلهي، لحضور حفل زفاف، بحسب تقرير نشره موقع "eturbonews" واطلعت عليه "العربية Business".
 
ووجهت خرائط "غوغل" طريق السائق إلى الجسر غير المكتمل، والذي كان به قسم انهار سابقًا بسبب أضرار الفيضانات، ولم تكن هناك حواجز أو علامات تحذيرية على الجسر.
 
واحتجزت الشرطة الهندية أربعة مهندسين، بحسب تقارير محلية، كما يخضع المسؤول الإقليمي لشركة "غوغل" للتحقيق أيضًا.
 
وأفاد مسؤولون محليون أن قسمًا من الجسر تضرر أثناء الفيضانات في وقت سابق من هذا العام.
 
وقال ضابط شرطة، إن التغييرات الخاصة بالطرق لم تظهر في خرائط "غوغل".
 
أكد ممثل من شركة غوغل على التزام الشركة بالمساعدة في التحقيق.
 
ويستخدم تطبيق خرائط "غوغل" ما يقرب من 60 مليون مستخدم نشط في الهند وقد رسمت خرائط لأكثر من 7 ملايين كيلومتر من الطرق داخل الدولة، كما ورد في منشور مدونة للشركة في وقت سابق من هذا العام.
 
وذكرت أنها تستخدم استراتيجية ذكاء اصطناعي مخصصة لمعالجة التحديات المتعلقة بالطرق الضيقة والجسور العلوية.
 
وعززت الشركة واجهة التطبيق لتبسيط الإبلاغ عن الحوادث مثل الاصطدامات والتباطؤ وأنشطة البناء وإغلاق الحارات والمركبات المتوقفة والعقبات على الطريق.
 
وتنافس "غوغل" شركات محلية، بما في ذلك "MapMyIndia" و"Ola Maps"، من خلال التأكيد على إتاحة خدمات تطبيقاتهم دون الاتصال بالإنترنت.
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