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الأسوأ منذ عقود.. سيول تايلاند وماليزيا تقتل 13 وتجلي عشرات الآلاف

2
DECEMBER
2024
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قالت السلطات إن عدد القتلى جراء أسوأ سيول منذ عقود في جنوب تايلاند وشمال ماليزيا ارتفع إلى 13 على الأقل، اليوم السبت، وجرى إجلاء عشرات الآلاف بسبب ارتفاع منسوب المياه في الأيام الثلاثة الماضية.
 
وفي جنوب تايلاند أثرت السيول على ما يقرب من 534 ألف أسرة، وارتفع عدد القتلى إلى 9 من 4 أمس الجمعة، وتسببت في نزوح الآلاف إلى 200 مأوى مؤقت أقيمت في المناطق المتضررة، وفقا لإدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها.
 
أما في ماليزيا فقد ذكر المركز الوطني لإدارة الكوارث أن السيول أثرت على ما يقرب من 158 ألف شخص في 9 ولايات، مما أسفر عن مقتل 4 منذ أمس الجمعة.
 
واجتاحت 6 أعاصير الفلبين المجاورة في شهر واحد فقط على مدار نوفمبر، مما تسبب في دمار واسع النطاق.
 
يذكر أن عدد السكان الذين تم إجلاؤهم في ماليزيا يتجاوز العدد 118 ألف شخص الذين تم إجلاؤهم في أحد أسوأ الفيضانات التي شهدتها البلاد عام 2014، ويخشى المسؤولون من احتمال ارتفاع العدد أكثر في ظل تواصل هطول الأمطار.
 
وتعد ولاية كلنتن الأكثر تضررا، إذ يشكّل سكانها 63% من إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والبالغ 122,631.
 
وتم إجلاء حوالي 35 ألف شخص في ترغكانو، فيما سجّلت باقي حالات النزوح من سبع ولايات أخرى.
 
وتواصلت الأمطار الغزيرة التي بدأت هذا الأسبوع في بلدة باسير بوته في كلنتن حيث غمرت المياه الشوارع.
 
وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الماليزية من أن الأمطار الغزيرة ستتواصل حتى الأحد في كلنتن وترغكانو وبيراك.
 
وتشهد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تعد 34 مليون نسمة فيضانات سنويا بسبب الرياح الموسمية التي تحمل معها أمطارا غزيرة من نوفمبر حتى مارس.
 
وتم نشر آلاف عناصر أجهزة الطوارئ في الولايات المعرضة للفيضانات إلى جانب قوارب إنقاذ ومركبات ومروحيات، بحسب نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي الذي يرأس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث.
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