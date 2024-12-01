القوات المسلحة السورية تتصدى للمسلحين وتمنعهم من تحقيق اي خرق في ريف حماة الشمالي

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن وحدات من القوات المسلحة السورية العاملة في اتجاه ريف حماة الشمالي، تصدت للمسلحين ومنعتهم من تحقيق اي خرق.

وقال مصدر عسكري سوري، ان وحدات من القوات المسلحة العاملة في اتجاه ريف حماة الشمالي، عززت ليل أمس خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".

واضاف: "ان القوات المسلحة تمكنت من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين، منها أهمها قلعة المضيق ومعردس، حيث قضت على العشرات منهم ولاذ الباقي بالفرار".