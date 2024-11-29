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هولندا تتراجع.. يمكن لنتنياهو زيارة البلاد دون اعتقاله

29
NOVEMBER
2024
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قال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، اليوم الجمعة، إنه قد تكون هناك خيارات أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليزور هولندا دون اعتقاله على الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وبدا أن كلماته تخفيف لموقف سابق أبداه وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب الذي قال الأسبوع الماضي في البرلمان، إن أمستردام تتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن ذلك يعني "أننا نعمل وفقاً لمذكرات الاعتقال بحق الأشخاص الموجودين على أرض هولندية".

وذكر سخوف اليوم أنه لا تزال هناك تصورات ضمن واجبات هولندا نحو المحكمة لن يتم اعتقال نتنياهو بموجبها، وذلك يتوقف على سبب زيارته.

 

وأضاف سخوف في مؤتمر صحافي: "أهم شيء هو أننا لدينا التزامات نابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن ممتثلون لها".

وتابع: "في ضوء ذلك، سيتعين علينا النظر في كيفية تحركنا إذا جاء رئيس وزراء إسرائيل إلى هولندا. هناك تصورات محتملة، ضمن القانون الدولي أيضاً، سيتمكن بموجبها من القدوم إلى هولندا دون اعتقاله".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقائد العسكري في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في قطاع غزة.

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