living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 نقاط رئيسية.. ماذا تعني إجراءات ترامب ضد كندا والمكسيك؟

29
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أطلق الرئيس المنتخب دونالد ترامب تهديدا بفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 25 بالمئة على جميع السلع القادمة من كندا والمكسيك، إلى جانب خطط لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
 
الإعلان أثار ردود فعل واسعة النطاق داخليا وخارجيا، وسط مخاوف من تأثير هذه الخطوات على التجارة العالمية والاقتصاد الأميركي.
 
فيما يلي أبرز النقاط من تقرير ذا هيل حول هذه الخطوة:
 
ربط السياسة التجارية بقضايا الحدود
 
ترامب يهدف إلى استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة للضغط على كندا والمكسيك لاتخاذ إجراءات صارمة على حدودهما مع الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات مثل الفنتانيل. في منشور على منصة Truth Social، أكد ترامب أن هذه الرسوم ستظل قائمة "حتى تتوقف المخدرات والمهاجرون عن غزو البلاد".
 
    ردود فعل غاضبة من الحلفاء
 
التهديد أثار استياء كندا والمكسيك، حيث وصف المسؤولون في كلا البلدين الخطوة بأنها تهدد الاستقرار الاقتصادي. الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، حذرت من فرض رسوم جمركية انتقامية في حال فشل الحوار، مشيرة إلى أن ذلك قد يضر بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
 
تأثير محتمل على الاقتصاد الأميركي
 
قد تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات، الطاقة، والمساكن. وفقا لتحليل اقتصادي، فإن تكلفة أدوات البناء المستوردة من كندا وحدها قد ترتفع بمقدار 41 مليار دولار. كما قد تزيد الرسوم على السلع الصينية بمقدار 127 مليار دولار.
 
 
خلال فترته الرئاسية الأولى، تعرضت الولايات المتحدة لرسوم جمركية انتقامية استهدفت صادرات رئيسية مثل فول الصويا. الاتحاد الأوروبي وكندا استهدفا أيضاً منتجات شهيرة مثل دراجات هارلي ديفيدسون، ما كلف الاقتصاد الأميركي مليارات الدولارات.
 
الأسواق تتأرجح
 
على الرغم من أن الأسواق المالية لم تتأثر بشكل كبير بعد الإعلان، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال تراجعها عند بدء تطبيق هذه السياسات. تم اختيار سكوت بيسنت وزيرا للخزانة لتوجيه هذه المرحلة الحساسة، وهو مستثمر بارز يُعرف بعلاقاته الجيدة مع وول ستريت.
 
تهديد ترامب الجديد يعكس استمرار سياساته التجارية العدائية، ما قد يشعل جولة جديدة من النزاعات التجارية الدولية، ويثير مخاوف من تأثيرها على الاقتصادين الأميركي والعالمي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   