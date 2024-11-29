انهيار مبنى ببلدة تاريخية جنوب إيطاليا.. وإنقاذ شخصين من تحت الأنقاض

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تم إنقاذ شخصين عقب انهيار مبنى في جنوب إيطاليا بالقرب من مدينة كازيرتا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تحديث المعلومات التي كانت قد أعلنتها فرقة الإطفاء في وقت سابق والتي أفادت بإنقاذ أربعة أشخاص.

وفي حوالي الساعة 11 من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش)، وصلت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث في وسط بلدة سان كاستريزي التاريخية، التي تعد جزءا من التقسيم الإداري لمدينة سيسا أورونكا، التي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال نابولي.

وقالت فرقة الإطفاء "فيجيلي ديل فوكو" إن "أربعة أشخاص تم سحبهم أحياء من تحت الأنقاض"، وأضافت أن عملية البحث عن مفقودين محتملين كانت جارية.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة "أنسا" بأن اثنين من الرجال الذين كانوا بالقرب من المبنى عندما انهار تم إخراجهم من تحت الأنقاض، بينما تم مساعدة شخصين آخرين لم يكونا في الانهيار على مغادرة الموقع.

ونقلت الوكالة عن الشرطة قولها إن المبنى كان غير مأهول، لكن فرق الإطفاء كانت لا تزال تبحث بين الأنقاض تحسبا لوجود شخص آخر قد يكون في المبنى.