نتنياهو: لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا

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أكد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "تم القضاء على التهديد من لبنان بعد الهجوم البري"، لافتا إلى أنه "أصدر تعليمات بالاستعداد لحرب شاملة إذا تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار"، بحسب "روسيا اليوم".

واشار نتنياهو، في تصريحات للقناة 14، الى إنه "تمت إزالة التهديد بتسلل حزب الله بريا الى شمال إسرائيل، وعلى يقين من أن سكان الشمال مقتنعون بأن حادثة 7 أكتوبر لن تحدث مرة أخرى".



وأضاف: "في حالة حدوث انتهاك جسيم للاتفاقية، لقد أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب طاحنة، ولم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب، بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا".



واكد أنه "عازم على منع إيران من حصولها على السلاح النووي وسأفعل كل ما يلزم لمنعها".