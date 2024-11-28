خبأت رضيعتها 3 أعوام في "درج".. أم تصدم البريطانيين

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في واقعة صادمة تتلاشى معها كل معاني الأمومة، قضت محكمة تشيستر كراون، بإنجلترا، على أم بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف، لإخفائها طفلتها الرضيعة في درج لمدة ثلاث سنوات، لإبعادها عن صديقها وأطفالها الآخرين.

حُكم على المرأة، التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية، بالسجن في محكمة تشيستر كراون في شمال غرب إنجلترا بعد أن قال القاضي إن الطفلة، التي تم اكتشافها قبل أسابيع من عيد ميلادها الثالث، عانت من "موت حي" نتيجة "سر رهيب" لوالدتها.

وفي التفاصيل حسب صحيفة "نيويورك بوست"، عثر على الطفلة التي ولدت في 2020، ولم تر ضوء النهار أو الهواء النقي، من قبل صديق الأم قبل أسابيع من عيد ميلادها الثالث، وكانت تعاني سوء تغذية حادا، وبدت بشعر متشابك وطفح جلدي وبعض التشوهات في منزل العائلة في شيشاير.

وأُبلغت المحكمة أن المرأة، التي اعترفت بأربع تهم تتعلق بقسوة معاملة الأطفال الشهر الماضي، أخفت الرضيعة عن شريكها، الذي كان يقيم بانتظام في منزل العائلة، وكذلك عن أطفالها الآخرين.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا"، التي نشرت تقريرا عن القضية أن القاضي ستيفن إيفرت قال: "في رأيي، ما فعلته يتحدى الاعتقاد تماما.. لقد حرمت تلك الطفلة الصغيرة من أي حب، أو عاطفة مناسبة، أو اهتمام مناسب، أو تفاعل مع الآخرين، أو نظام غذائي مناسب، أو رعاية طبية ضرورية للغاية".

وأضاف: "لقد حاولت السيطرة على هذا الموقف بأقصى ما تستطيع من حرص، ولكن بالصدفة البحتة تم اكتشاف سرك الرهيب.. كانت العواقب بالنسبة (للطفلة) كارثية - جسديا ونفسيا واجتماعيا".

عودة بطيئة للحياة

وواصل حديثه للمحكمة قائلاً إن الطفلة، التي توجد الآن في رعاية حاضنة، هي "فتاة صغيرة ذكية ربما تعود إلى الحياة ببطء مما كان بمثابة موت حي في تلك الغرفة".

وقال المدعي العام سيون أب ميهانغيل إنه عندما تم نقل الطفلة إلى المستشفى، حيث وجد أنها تعاني من سوء التغذية والجفاف بشكل كبير. وقد سمعت المحكمة أنها لم تتغذ إلا على الحبوب المصنوعة من الحليب من خلال حقنة.

وأضاف ميهانغيل "لقد تم الاحتفاظ بها في درج في غرفة النوم، ولم يتم إخراجها، ولم يتم التواصل معها اجتماعيًا، ولم يتم التفاعل مع أي شخص آخر"، موضحًا أن عمرها التنموي يتراوح بين 0 و10 أشهر.

وتابع قائلاً للمحكمة إن الفتاة الصغيرة تُركت بمفردها عندما ذهبت والدتها إلى العمل، وأخذت الأطفال الآخرين إلى المدرسة وحتى عندما ذهبت للإقامة مع أقارب خلال عيد الميلاد.

اكتشفت بالصدفة

ووفقا لما ذكر في المحكمة، فعندما بدأ صديق الأم في المبيت في المنزل نفسه، نقلت المرأة الطفلة إلى غرفة أخرى، حيث تُركت بمفردها.

لكن الشريك عثر في النهاية على الطفلة عندما عاد إلى المنزل ذات يوم لاستخدام الحمام وسمع ضوضاء قادمة من إحدى غرف النوم. نبه أفراد الأسرة، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم حضرت الخدمات الاجتماعية إلى العقار، حيث وجدوا الفتاة في درج.

وقالت الأخصائية الاجتماعية للمحكمة إنها عندما واجهت الأم "لم تظهر الأخيرة أي مشاعر وبدت غير مبالية".

وأضافت العاملة الاجتماعية: "لقد أصبح الأمر مرعبا للغاية لدرجة أنني ربما كنت الوجه الوحيد الآخر الذي رأته (الطفلة) باستثناء وجه والدتها".

وفي اعترافاتها للشرطة، قالت المرأة إنها لم تكن تعلم أنها كانت حاملاً وكانت "خائفة حقًا" من الولادة. وقالت إن الدرج لم يكن مغلقًا أبدًا وأن الطفلة لم تكن تظل فيه طوال الوقت، لكنها "لم تكن جزءًا من الأسرة".

وفي بيان قرأته أمام المحكمة، قالت مربية الطفلة بالتبني: "أصبح من الواضح جدا أنها لم تكن تعرف اسمها عندما تواصلنا معها".

وقال محامي الدفاع ماثيو دانفورد إن الصحة العقلية للمرأة والعلاقة المتقلبة مع والد الطفل المسيء وإغلاق كورونا قد اجتمعت لخلق "مجموعة استثنائية من الظروف".

وأردف قائلا إن الأطفال الآخرين، الذين كانوا يتمتعون برعاية جيدة، لم يعودوا يعيشون مع والدتهم.