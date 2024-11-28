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مركبة شرطة تصدم سيارة رئيس وزراء نيوزيلندا

28
NOVEMBER
2024
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اصطدمت سيارة شرطة بالجزء الخلفي لسيارة ليموزين رسمية كانت تقل رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوسون، ووزيرة المالية نيكولا ويليس، في العاصمة ولينغتون، وفقا لما ذكره مسؤولون يوم الخميس.
 
وقع الحادث، الذي وصف بـ"البسيط" بعد ظهر الأربعاء على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار في ولينغتون التي تحتضن مقر البرلمان النيوزيلندي.
 
ولم تُسجل أي إصابات نتيجة الحادث، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
 
وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الاصطدام.
 
وقالت إدارة الشؤون الداخلية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة المركبات الرسمية، إن الجزء الخلفي من الليموزين تعرض لأضرار.
 
 وأفاد لوسون للصحفيين في أوكلاند، اليوم الخميس، بأن الحادث كان "صدمة بسيطة" ولكنه "بخير".
 
وأضاف رئيس الوزراء النيوزيلندي أنه لا يعلم ما إذا كانت السيارة ستُعتبر تالفة بالكامل.
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