فيديو لحريق ضخم في موقع تجارب إطلاق صواريخ فضائية باليابان

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اندلع حريق ضخم صباح الثلاثاء في موقع تجارب تابع لوكالة الفضاء اليابانية أثناء اختبارها صاروخ "إبسيلون إس" الذي يعمل بالوقود الصلب، وفقا لمشاهد بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "إن إتش كيه".

وأظهرت المشاهد التلفزيونية كرات نار وأعمدة دخان ترتفع من مركز تانيغاشيما الفضائي قرابة الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية فإن الحريق اندلع أثناء اختبار جرى بحضور وسائل إعلام كان مندوبوها واقفين على بُعد حوالي 600 متر من موقع التجربة.

وما هي إلا نصف دقيقة تقريبا من بدء اختبار الاشتعال حتى سُمع دويّ انفجار قوي، وتطاير ما يبدو أنه جسم محترق باتجاه البحر، بحسب ما ذكرت "إن إتش كي".

من جهتها، أفادت صحيفة "سانكي" أن لهبا برتقالي اللون اندلع من محرك الصاروخ الذي كان قبل الانفجار موضوعا على منصة أفقية.