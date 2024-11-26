بسبب "عملية تجميل".. دعوى قضائية ضد رونالدو

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يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دعوى قضائية في بريطانيا بسبب عدم سداده فاتورة عملية تجميل، حسب ما كشفت صحيفة " الصن".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن طبيب تجميل رفع دعوى قضائية ضد رونالدو بسبب عدم دفعه لرسوم عملية تجميل، لم يتم الكشف عما إذا كانت خاصة به أم بأحد أفراد أسرته.

وأوضحت أن فاتورة عملية التجميل غير المدفوعة تبلغ 40 ألف جنيه إسترليني.

وأبرزت أن الطبيب روشان رافيندران يزعم أن "الدون" مدين له بتكاليف العملية التي قدمها عندما كان مع مانشستر يونايتد في عامي 2021 و2022.

وأشارت "الصن" إلى أن الطبيب المُتخصص في حقن البوتوكس والفيلر ورفع الحواجب رفض الكشف عن تفاصيل العلاج الذي قدّمه لِرونالدو، مُكتفيا بالقول: "هناك مسألة قانونية جارية، وبصفتي طبيبا مُحترفا، لا أناقش أمور مرضاي".

وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصدر لم تكشفه، أن الطبيب رافيندران يحظى بثقة كبار الشخصيات، مثل السياسيين ونجوم الرياضة ومشاهير هوليوود، وأن هؤلاء العملاء يقدّرون "السرية المطلقة" التي يوفرها.