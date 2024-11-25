كاميرا تحل لغز سرقة أحذية سبب ذعرا باليابان.. ومفاجأة بهوية السارق

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كانت الشرطة اليابانية تعتقد أن لصا يسرق الأحذية في روضة أطفال في جنوب غربي اليابان، حتى تمكنت كاميرا أمنية من الكشف عن الفاعل.

ورصد الفيديو الذي سجلته الكاميرا حيوان ابن عرس صغير الحجم يحمل حذاء في فمه بعد أن قامت الشرطة بتثبيت 3 كاميرات في المدرسة في محافظة فوكوكا.

وقال نائب رئيس الشرطة هيرواكي إينادا لوكالة أسوشييتد برس (أ ب) يوم الأحد: "من الجيد أنه لم يكن إنسانا".

وكان المعلمون وأولياء الأمور قد شعروا بالقلق من أن يكون شخصا مختلا يعاني من هوس بالأحذية.

وفي اليابان، من المعتاد أن يخلع الناس أحذيتهم قبل دخول المنازل. وكانت الأحذية المفقودة كلها أحذية منزلية خفيفة كان الأطفال يرتدونها داخل المدرسة، ويتم تخزينها في خزانة بالقرب من الباب.

ومن المعروف أن الأشخاص الذين يربون ابن عرس كحيوان أليف يعطونه ألعابا حتى يتمكن من إخفائها، لأنه يشتهر بإخفاء الأشياء.

وقام ابن عرس بإخفاء الأحذية في أماكن متفرقة وأخذ 15 حذاء قبل أن يتم الاتصال بالشرطة. وقام بأخذ ستة أحذية أخرى في اليوم التالي. وعاد ابن عرس في 12 نوفمبر/تشرين الثاني ليسرق حذاء آخر، وهو الحذاء الذي التقطته الكاميرا.

وعلى الرغم من عدم العثور على الأحذية المسروقة حتى الآن، إلا أن الأحذية المتبقية أصبحت بأمان حاليا في الروضة بعد أن تم تثبيت شبكات على الخزائن.

ويعتقد أن ابن عرس لا يزال طليقا.

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https://twitter.com/i/status/1858399992660336726