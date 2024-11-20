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بشبهة الاغتصاب.. توقيف نجل أميرة النرويج

20
NOVEMBER
2024
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أعلنت الشرطة النرويجية، الثلاثاء، توقيف نجل زوجة ولي العهد، الأميرة ميته ماريت، للاشتباه في ضلوعه في عملية اغتصاب.
 
وقد أوقف، مساء الاثنين، ماريوس بورغ هويبي (27 عاماً) المولود من علاقة سبقت زواج والدته عام 2001 من هاكون، وريث العرش النرويجي.
 
وقالت الشرطة في بيان إنها تشتبه في أن هويبي أقام علاقة "مع شخص كان فاقداً للوعي أو غير قادر على مقاومة هذا الفعل". وأضافت: "ولم تكن الضحية قادرة على مقاومة هذا الفعل".
 
وأشارت إلى أن المحققين فتشوا منزل المشتبه به وضبطت مقتنيات في الداخل.
 
وكان قُبض على بورغ هويبي في الرابع من أغسطس بعد مشاجرة ليلية في شقة امرأة في أوسلو، واتُهم بالتسبب في أذى جسدي لقاطنة الشقة التي كان على علاقة بها.
 
وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن الشرطة عثرت على سكين مزروعة في أحد جدران غرفة نوم المرأة في ذلك الوقت.
 
وأعيد توقيفه مجدداً في سبتمبر بتهمة انتهاك أمر الحماية.
 
وتقول الشرطة إنه عند القبض عليه، الاثنين، كان في سيارة مع الضحية المزعومة لحادثة أغسطس.
 
وقالت الشرطة، الثلاثاء، أيضاً إن الشكوك المتعلقة بالحادث الأول باتت تشمل العنف المنزلي.
 
ولم يُتخذ أي قرار بعد، بحسب الشرطة، في ما يتعلق باحتمال وضعه في الحبس الاحتياطي.
 
ونشأ هويبي وأخواه غير الشقيقين - الأميرة إنغريد ألكسندرا البالغة من العمر 20 عاماً والأمير سفيره ماغنوس البالغ من العمر 18 عاماً - معا على يد ميته ماريت وهاكون.
 
وخلافاً لهما، ليس لهويبي أي دور رسمي عام.
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