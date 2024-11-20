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ماذا نعرف عن محمد أوز الذي رشحه ترامب لقيادة المراكز الطبية؟

20
NOVEMBER
2024
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قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه يرشح الطبيب والشخصية التلفزيونية محمد أوز لقيادة مراكز الرعاية والخدمات الطبية بالولايات المتحدة.
 
وذكر ترامب في بيان: "سيكون الطبيب أوز قائدا في تحفيز الحد من الأمراض بحيث نحصل على أفضل نتائج في العالم مقابل كل دولار ننفقه على الرعاية الصحية في بلادنا العظيمة".
 
وأضاف: "سيحدّ الطبيب أوز من الإهدار والاحتيال داخل الوكالة الأكثر إنفاقا في بلادنا، التي تمثل ثلث مخصصات الرعاية الصحية في البلاد، وربع ميزانيتنا الوطنية".
 
ماذا نعرف عن محمد أوز؟
 
- هو محمد جنكيز أوز المعروف بـ"دكتور أوز"، نسبة لبرنامجه التلفزيوني الشهير.
 
- ولد عام 1960 في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، لكن والده من مقاطعة قونية في تركيا وهو جراح.
 
- انتقل والده إلى الولايات المتحدة عام 1950 حيث أصبح رئيس قسم جراحة الصدر في المركز الطبي بولاية ديلاوير لعدة سنوات قبل أن يعود إلى تركيا.
 
- نشأ أوز في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وتلقى تعليمه في مدرسة تاور هيل فيها.
 
- في عام 1982 حصل على شهادة بكالوريوس في علم الأحياء بامتياز من جامعة هارفارد.
 
- حصل في عام 1986 على الدكتوراه في الطب من كلية الطب بجامعة بنسلفانيا.
 
- سجل عام 2015 عددا من براءات الاختراع المتعلقة بجراحة القلب.
 
- خدم في الجيش التركي سنتين خلال الثمانينيات، وخضع لتدريب إلزامي لمدة 6 أسابيع للمواطنين الذين يقيمون في دول أجنبية للحفاظ على جنسيته التركية.
 
- أطلق برنامج "دكتور أوز شو" عام 2009، الذي يركز على القضايا الطبية والصحية، واستمر عرضه لمدة 13 موسما.
 
- اتُّهم برنامجه بالترويج للعلوم الزائفة، بما في ذلك مواضيع الطب البديل والشفاء الإيماني والمعتقدات الخارقة، الأمر الذي سبب له انتقادات من العاملين في المجال الطبي.
 
- أحرز أوز 9 جوائز إيمي عن أعماله التلفزيونية.
 
- عينه ترامب في 2018، بمجلس الرئيس للرياضة واللياقة والتغذية، ثم فصلته إدارة جو بايدن.
 
- ترشح لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا كجمهوري في عام 2022، وكان مؤيدا صريحا لترامب.
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