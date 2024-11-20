عاصفة قوية تجتاح جنوب الصين وتهدد المنطقة بأمواج عاتية

A + A -

توقع علماء مناخ زيادة في تكرار هذه العواصف، لكن التحضيرات الأفضل وأنظمة التحذير المبكر في الدول الآسيوية والمحيط الهادي الأكثر تأثراً ساعدت في التخفيف من أسوأ العواقب

علقت بعض المناطق الساحلية في جنوب الصين خدمات العبّارات، حيث مرّت عاصفة كبيرة عبر بحر الصين الجنوبي، جالبة رياحا قوية وأمواجا عاتية إلى معظم المنطقة.

وتم تخفيض تصنيف العاصفة اليوم الأربعاء من إعصار "مان-يي"، الذي أودى بحياة سبعة أشخاص في الفلبين وفاقم الأزمة التي تسببت بها العواصف المتتالية التي ضربت الدولة المعرّضة للكوارث.

وتوقع علماء مناخ زيادة في تكرار هذه العواصف، لكن التحضيرات الأفضل وأنظمة التحذير المبكر في الدول الآسيوية والمحيط الهادي الأكثر تأثرا ساعدت في التخفيف من بعض أسوأ العواقب.

وتسبب ارتفاع درجات حرارة البحر نتيجة للاحتباس الحراري في زيادة كمية الرطوبة في الهواء وتمديد موسم الأعاصير بعد نهايته السنوية المعتادة في سبتمبر.

وشهدت أوروبا، خاصة إسبانيا، وجنوب شرق الولايات المتحدة أيضا عواصف مدمرة في الأسابيع الأخيرة.