الدفاع الروسية تؤكد ان أوكرانيا استخدمت صواريخ "أتاكمز" لضرب عمق روسيا

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أعلن الجيش الروسي، أن "أوكرانيا أطلقت صواريخ بعيدة المدى أميركية على منشأة عسكرية في منطقة بريانسك الحدودية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في هجوم يعد الأول من نوعه منذ أجازت واشنطن مثل هذه الضربات".



وفي بيان لها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه "ضرب العدو موقعًا في منطقة بريانسك بستة صواريخ باليستية".

وبحسب بيانات مؤكدة فإنه "تم استخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية الأميركية الصنع".

وأضافت أنه "تم إسقاط 5 من هذه الصواريخ بواسطة طواقم "إس-400" و"بانتسير" للدفاع الجوي، بينما تضرر صاروخ واحد"، مشيرة إلى أن "شظايا هذه الصواريخ سقطت على الأراضي التقنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما تسبب في نشوب حريق، وتم إخماده على الفور".

وأكدت الدفاع الروسية أن "هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة بريانسك بصواريخ "أتاكمز" لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية"، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام روسية".