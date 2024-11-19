مقتل 8 جنود واختطاف 7 شرطيين في باكستان

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قتل 8 جنود واختطف 7 شرطيين في هجومين وقعا مساء الاثنين في شمال غربي باكستان، وتبّنت حركة طالبان باكستان مسؤولية أحدهما، بحسب ما أفاد مسؤولون في الشرطة والاستخبارات وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأعلن ضابط في الاستخبارات طالبا عدم الكشف عن هويته مقتل "8 جنود و9 مهاجمين وإصابة 7 آخرين" في هجوم أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه.

وأوضح أنّ الهجوم نفّذه مساء الاثنين مسلّحون استهدفوا نقطة تفتيش لحرس الحدود في منطقة تيراه بإقليم خيبر بختونخوا الجبلي المتاخم لأفغانستان.

وأضاف أنّ "تبادل إطلاق النار بين الطرفين استمرّ ساعات عدّة"، وفقا لفرانس برس.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وقالت الحركة في بيان إنّها شنّت الهجوم ردّا على مداهمة قامت بها قوات الأمن واستهدفت أحد مقاتليها.

من جهة ثانية، قال ضابط كبير في الشرطة الباكستانية لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إنّه في هجوم منفصل "تمّ اختطاف 7 شرطيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة".

ولم تعلن أيّ جهة في الحال مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وأوضح الضابط أنّ "مسلّحين حاصروا نقطة تفتيش للشرطة في منطقة بانو" في إقليم خيبر بختونخوا أيضا "واستولوا على أسلحة الشرطة".

وأكد لفرانس برس ضابط آخر في الشرطة هو محمد ضياء الدين اختطاف الشرطيين السبعة.

وتشهد باكستان زيادة في هجمات حركة طالبان الباكستانية في المناطق المتاخمة لأفغانستان.