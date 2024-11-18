ماسك يبحث عن موظفين لوزارته.. وهذه هي المواصفات المطلوبة

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يبحث الوزير المرشح لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة دونالد ترامب، إيلون ماسك، عن موظفين لإدارة وزارته.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا هيل"، فإن إيلون ماسك، الذي اختير لقيادة وزارة كفاءة الحكومة، يبحث عن موظفين "ذوي ذكاء عالٍ" مستعدين للعمل لساعات طويلة للانضمام إلى فريق جديد يهدف إلى إصلاح الإنفاق الحكومي وخفض اللوائح التنظيمية، وذلك في إطار مبادرة خاصة أعلنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

يشار إلى أن ترامب كان قد أعلن في بيان عبر منصته "تروث سوشال" إن ماسك والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي "سيمهدان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية".

ورغم أن "وزارة الكفاءة الحكومية" ليست وكالة حكومية رسمية، إلا أن ترامب قال إنها تهدف إلى تقديم المشورة للبيت الأبيض حول كيفية تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وخلق نهج ريادي جديد للحكومة الأميركية.

وفي بيان له، قال ماسك: "سيؤدي هذا إلى إرسال موجات صدمة عبر النظام، وأي شخص متورط في هدر الحكومة، وهو عدد كبير من الناس".

ووفقًا للإعلان المنشور على منصة "إكس" التي يملكها ماسك، تسعى وزارة الكفاءة الحكومية لتوظيف "ثوار حكوميين صغار" يتمتعون بذكاء خارق، على استعداد للعمل 80 ساعة أو أكثر أسبوعيًا على مهام خفض التكاليف.

وتم تشجيع المتقدمين المهتمين على إرسال سيرهم الذاتية عبر رسالة مباشرة إلى الحساب الرسمي للمبادرة على المنصة.