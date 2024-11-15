زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إقليم بابوا غينيا

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ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة إقليم بابوا غينيا، صباح الجمعة، من دون إصدار أي تحذيرات من تسونامي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن زلزالا بقوة 6.6 درجة قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة الشرقية الجمعة، وبأنه وقع على عمق 51 كيلومترا وعلى مسافة 123.2 كيلومتر عن بلدة كوكوبو الأقرب إليه.

وقال مركز بابوا غينيا الجديدة الوطني للكوارث من جانبه إنه يقيّم حجم الأضرار.

وتكثر الزلازل في بابوا غينيا الجديدة التي تقع فوق "حزام النار في المحيط الهادي"، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

وعلى الرغم من أنها نادرا ما تتسبب بأضرار كبيرة في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى انهيارات أرضية مدمّرة.