"عدو اللقاحات".. ترامب يعتزم ترشيح كينيدي الابن وزيرا للصحة

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أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه سيرشح الناشط المناهض للقاحات، روبرت ف. كينيدي جونيور، لتولي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

هذا التنصيب المرتقب سيجعل كينيدي مسؤولا عن وزارة ضخمة تشرف على كل شيء بدءا من سلامة الأدوية واللقاحات والأغذية إلى الأبحاث الطبية وبرنامجي شبكة الضمان الاجتماعي ميديكير وميديكيد.

وكينيدي الابن هو نجل السياسي الأميركي السابق روبرت كينيدي، الذي اغتيل عام 1968، كما أن عمه هو الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي، الذي اغتيل عام 1963.

وقال ترامب في منشور على موقعه تروث سوشيال: "لفترة طويلة للغاية، تعرض الأميركيون للسحق من جانب شركات الأغذية والأدوية التي انخرطت في الخداع والتضليل ونشر المعلومات المضللة عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة".

وأضاف أن كينيدي "سيجعل أميركا عظيمة وصحية من جديد."

وكان كينيدي، وهو ديمقراطي سابق ترشح مستقلا في السباق الرئاسي هذا العام، قد تخلى عن خوضه الانتخابات الرئاسية بعد التوصل إلى اتفاق يمنح بموجبه تأييده لترامب مقابل وعد بحصوله على دور في السياسة الصحية في الإدارة الجديدة.