بأمر من كيم جونغ أون.. إنتاج ضخم للمسيرات المتفجرة

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أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإعطاء الأولوية لـ"الإنتاج الضخم" للطائرات بلا طيار المتفجرة، وذلك خلال حضوره الخميس اختبار أداء هذا النوع من الأجهزة في أحد المصانع، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن كيم "شدد على ضرورة بناء نظام إنتاج ضخم في أقرب وقت والانتقال إلى الإنتاج الضخم" للطائرات بلا طيار المتفجرة.

والطائرات بلا طيار المتفجرة تحمل متفجرات مصممة لتصطدم عمدا بأهداف العدو، وتعمل كصواريخ موجهة.

وكانت بيونغيانغ قد كشفت أول مرة عن طائراتها المتفجرة بلا طيار في أغسطس، في وقت يعتقد خبراء أن هذا قد يكون نتيجة لتعزيز تحالفها مع روسيا.

وخلال الاختبار الذي تم الخميس، أصابت الطائرات بلا طيار أهدافها "بدقة" بعد اتباع مسارات محددة سلفا، حسبما ذكرت الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن "الطائرات بلا طيار الهجومية الانتحارية المستخدمة في نطاقات هجومية مختلفة، مكلفة مهاجمة كل أهداف العدو بدقة على الأرض وفي البحر".

وقال كيم إن الطائرات بلا طيار "عنصر سهل الاستخدام" نظرا الى كلفتها الإنتاجية المنخفضة نسبيا والمجموعة الواسعة من التطبيقات التي توفرها، وفق ما نقلت عنه الوكالة.

وذكر أن كوريا الشمالية "أولت مؤخرا أهمية" لتطوير أنظمة المعدات غير المأهولة ودمجها في الاستراتيجية العسكرية الشاملة للبلاد.