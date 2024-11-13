فيضانات غير مسبوقة تجتاح فنزويلا

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تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات غير مسبوقة في ولاية لارا غربي فنزويلا، حيث غمرت المياه الشوارع والطوابق السفلية من المباني وجرفت السيارات في عاصمة الولاية باركيسيميتو.

وداهمت الفيضانات المحلات التجارية وتسببت في قطع الجسور وانهيارات أرضية.

كما هطلت أمطار غزيرة وسيول مفاجأة في مناطق مختلفة شمال باركيسيميتو أدى إلى حدوث فيضانات في الشوارع وتأثرت المنازل بالفيضانات القوية للأنهار والجداول المحلية.

وفي بعض الحالات اضطر السكان إلى اللجوء إلى عمليات الإنقاذ بسبب السرعة التي ارتفعت بها مستويات المياه التي تسببت بخسائر جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة مما أجبر السائقين على ترك سياراتهم التي جرفتها تيارات المياه.

كما أثرت الفيضانات على المناطق المحيطة الأخرى في مدينة كابوداري، مما أدى إلى فوضى في الطرق في جميع أنحاء المنطقة.

وتقوم السلطات المحلية بتقييم الأضرار وتنسيق إجراءات الإنقاذ، بينما تعمل فرق الطوارئ على تطهير الطرق المتضررة.