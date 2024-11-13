أبرز اختيارات إدارة ترامب المقبلة حتى الآن

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بدأ دونالد ترامب، الرئيس الأميريكي السابق الذي من المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض في يناير لولاية ثانية، في اختيار إدارته، فاختار أولئك الذين يظهرون الولاء على أولئك الذين يتمتعون بخبرة عميقة.

وكلف ترامب هوارد لوتنيك، وهو صديق قديم، بتجنيد مسؤولين سيقدمون أجندته بدلاً من تخفيفها. خلال فترة ولايته الأولى، حاول العديد من المعينين الرئيسيين لترامب إقناع ترامب بالتراجع عن خططه الأكثر تطرفًا.

أركان إدارة ترامب:

مايك هاكابي

دور مؤكد: سفير الولايات المتحدة في إسرائيل

أعلن ترامب عن مايك هاكابي، حاكم أركنساس السابق، كسفير له في إسرائيل.

وهاكابي (69 عاما) أحد المحافظين المؤيدين لإسرائيل والذي قد يعطي تعيينه في هذا المنصب لمحة عن السياسة الأميركية المستقبلية تجاه الصراعات في الشرق الأوسط.

في عام 2018، قال هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي مؤيد صريح لإسرائيل طوال مسيرته السياسية، إنه يحلم ببناء "منزل للعطلات" في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وقال هاكابي في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن عام 2017 "لا يوجد شيء اسمه احتلال"، مشيرا إلى الضفة الغربية بالاسم العبري "يهودا والسامرة".

قال ترامب في بيان يوم الثلاثاء إن هكابي "يحب إسرائيل وشعب إسرائيل" وسيعمل على إحلال السلام في المنطقة.

هكابي هو والد سارة هكابي ساندرز، التي عملت كسكرتيرة صحفية في إدارة ترامب الأولى وهي حاكمة أركنساس الحالية.

وكان هاكابي مقدما لبرنامج تلفزيوني أسبوعي على قناة فوكس نيوز لمدة 6 سنوات انتهى في عام 2015.

ويشكل الإنجيليون جزءا كبيرا من قاعدة ترامب المؤيدة لإسرائيل وصوتوا لصالحه بأغلبية ساحقة في انتخابات الخامس من نوفمبر.

ولقي إعلان ترامب عن الترشيح إشادة على الفور من كبار المسؤولين الإسرائيليين، ولكن من المرجح أن يتعرض لانتقادات شديدةمن الفلسطينيين إذ أساء هاكابي إلى قضيتهم القومية في الماضي.

بيت هيغسيث

دور مؤكد: وزير الدفاع

قال دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه يرشح مضيف قناة فوكس نيوز، الطبيب البيطري في الجيش بيت هيغسيث ليكون وزيرًا للدفاع.

وهيغسيث ضابط في الحرس الوطني بالجيش ومدير تنفيذي سابق لمجموعات المناصرة بما في ذلك المحاربون القدامى المعنيون بأميركا والمحاربون القدامى من أجل الحرية.

وخدم هيغسيث في العراق وأفغانستان، وخاض انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا عام 2012 إلا أنه لم ينجح فيها قبل أن ينضم إلى قناة فوكس نيوز.

وقال ترامب في بيان: "مع قيادة بيت، سيأخذ أعداء أميركا حذرهم... جيشنا سيكون عظيما مرة أخرى، وأميركا لن تتراجع أبدا".

وأضاف: "بيت سيكون بطلا شجاعا ووطنيا لسياسة السلام من خلال القوة التي ننتهجها".

إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي

منصب مؤكد: رئيس قسم كفاءة الحكومة

واصل دونالد ترامب ملء إدارته من خلال تعيين الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتسلا إيلون ماسك ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي لرئاسة "قسم كفاءة الحكومة" الجديد. وفي بيان، قال ترامب إن هذه التعيينات "سترسل موجات صدمة عبر النظام، وأي شخص متورط في إهدار الحكومة، وهو عدد كبير من الناس".

كريستي نويم

منصب مؤكد: وزيرة الأمن الداخلي

اختار ترامب حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، لتشغل منصب وزير الأمن الداخلي القادم، وهي حليفة قوية لديها خبرة قليلة على مسرح الأمن القومي.

كانت نويم في السابق قيد النظر لمنصب نائب الرئيس لترامب - لكنها رأت فرصها تتبخر وسط ردود الفعل العنيفة على الكشف في مذكراتها عن أنها أطلقت النار على كلب "غير قابل للتدريب" حتى الموت "كانت تكرهه" في مزرعة عائلتها.

وهي تقضي حاليًا فترة ولايتها الثانية لمدة 4 سنوات كحاكمة.

في هذا الدور، ستشرف نويم، البالغة من العمر 52 عاما، على كل شيء من حماية الحدود والهجرة إلى الاستجابة للكوارث والخدمة السرية الأميركية.

وتعد وزارة الأمن الداخلي واحدة من أكبر الوكالات الحكومية التي ستكون جزءا لا يتجزأ من تعهده بتأمين الحدود وتنفيذ عملية ترحيل واسعة النطاق.

في عام 2018، تم انتخابها كأول حاكمة للولاية، وأعيد انتخابها عام 2022.

جون راتكليف

الدور المؤكد: مديروكالة المخابرات المركزية

قال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه اختار جون راتكليف، مدير المخابرات الوطنية السابق، ليصبح مديرا لوكالة المخابرات المركزية.

جون راتكليف هو حليف وثيق لترامب وموالٍ آخر تم اختياره لدور رئيسي.

شغل منصب مدير وكالة المخابرات الوطنية في مايو 2020 خلال فترة ولاية ترامب الأولى بعد تأكيد مجلس الشيوخ على ترشيحه في محاولته الثانية بعد مخاوف بشأن تجربته. في بيان، أشاد ترامب بدور عضو الكونغرس السابق من تكساس في ملحمة الكمبيوتر المحمول هانتر بايدن.

كان عضوا في مجلس النواب ومدعيا عاما في ولاية تكساس، ولم يتلق دعما يذكر من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ عند الموافقة على قرار تعيينه.

واتهمه ديمقراطيون ومسؤولو مخابرات سابقون بكشف معلومات استخباراتية ليستغلها ترامب وحلفاؤه الجمهوريون في مهاجمة خصومهم السياسيين، بمن فيهم جو بايدن منافس ترامب على الرئاسة آنذاك، وهي اتهامات نفاها مكتب راتكليف.

وذكرت وكالات أنباء منها رويترز تقارير عن وجود مخاوف من أن راتكليف بالغ في وصف خبرته في مكافحة الإرهاب خلال شغله منصب المدعي العام الاتحادي في تكساس.

مايك والتز

منصب مؤكد: مستشار الأمن القومي

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه اختار عضو مجلس النواب مايك والتز ليكون مستشاره للأمن القومي.

مايكل والتز، وهو جندي سابق في الجيش الأميركي يعمل الآن كعضو في الكونغرس عن ولاية فلوريدا، عزز سمعته كمدافع بارز عن موقف أكثر صرامة تجاه الصين داخل مجلس النواب.

ووالتز من أبرز منتقدي الصين، ولعب دورًا رائدًا في رعاية التشريعات التي تهدف إلى الحد من اعتماد الولايات المتحدة على المعادن المستمدة من الصين.

ومن المعروف أن والتز يتمتع بصداقة قوية مع ترامب وأعرب أيضًا عن دعمه للمساعدات الأميركية لأوكرانيا، بينما يدفع في الوقت نفسه من أجل مزيد من الرقابة على أموال دافعي الضرائب الأميركيين المخصصة لدعم جهود الدفاع في كييف. ومن المقرر أن يختاره ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي.

ستيفن ويتكوف

الدور المؤكد: مبعوث الشرق الأوسط

قال الرئيس ترامب اليوم الثلاثاء إنه اختار المستثمر العقاري والمتبرع لحملته الانتخابية ستيفن ويتكوف ليكون مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط.

تم اختيار ستيفن ويتكوف، وهو مدير تنفيذي في مجال العقارات ومقره مدينة نيويورك وصديق قديم لترامب، ليكون مبعوثًا للشرق الأوسط.

في بيان أعلن فيه اختياره، قال ترامب إن ويتكوف سيكون "صوتًا للسلام". يتمتع ويتكوف بعلاقات طويلة الأمد مع ترامب ومنظمة ترامب، حيث يعمل كمتبرع رئيسي ومستشار. شهد كشاهد خبير في قضية المدعي العام في نيويورك ضد عائلة ترامب وأعمالها التي تحمل نفس الاسم.

ويليام ماكغينلي

الدور المؤكد: مستشار البيت الأبيض

شغل ويليام ماكجينلي منصب سكرتير مجلس الوزراء خلال فترة ولاية ترامب الأولى وعمل كمستشار قانوني للجنة الوطنية الجمهورية خلال الحملة الانتخابية.

ستيفن ميلر

الدور المؤكد: نائب رئيس الأركان للسياسة

ستيفن ميلر متشدد في مجال الهجرة عمل كمستشار سياسي كبير في الجزء الأول من فترة ولاية ترامب الأولى.

كان المهندس الرئيسي لحظر سفر المسلمين وهو مؤسس America First Legal، وهي المجموعة التي وصفها بأنها "الإجابة التي طال انتظارها" من اليمين للاتحاد الأميركي للحريات المدنية. ومن المتوقع أن يتولى دورًا موسعًا في فترة ولاية ترامب الثانية ويساعد في تنفيذ خطة الترحيل الجماعي للرئيس السابق.

إليز ستيفانيك

الدور المؤكد: سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة

اختار ترامب عضو الكونغرس من نيويورك إليز ستيفانيك لتكون سفيرة لدى الأمم المتحدة. ستيفانيك، وهي من الموالين لترامب والتي تم طرحها كمرشحة محتملة لمنصب نائب الرئيس، هي أعلى امرأة في المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب.

سوزي وايلز

منصب مؤكد: كبير موظفي البيت الأبيض

عين ترامب سوزي وايلز كرئيسة لموظفي البيت الأبيض، وهي أول امرأة تتولى هذا الدور المؤثر.كانت

في السابق مديرة الحملة الانتخابية لمحاولة إعادة انتخابه المنتصرة.

وعلى الرغم من أن آرائها السياسية لا تزال غامضة إلى حد ما، إلا أنها تُرى على أنها قادت سباقًا رئاسيًا ناجحًا ومنسقًا. يعتقد المؤيدون أنها يمكن أن تقدم مستوى من التنظيم والانضباط كان غائبًا بشكل متكرر طوال فترة ولاية ترامب الأولى، والتي تميزت بسلسلة من التغييرات في دور رئيس الأركان.

لي زيلدين

الدور المؤكد: مدير وكالة حماية البيئة

أعلن ترامب أن عضو الكونغرس السابق عن نيويورك لي زيلدين سيتم اختياره لقيادة وكالة حماية البيئة.

صرح زيلدين لصحيفة نيويورك بوست أنه بصفته رئيسًا لوكالة حماية البيئة، سيعمل على "استعادة هيمنة الطاقة الأميركية، وإحياء صناعة السيارات لدينا لإعادة الوظائف الأميركية" مع قطع "البيروقراطية" التي "تعيق العمال الأميركيين".

ووعد ترامب بضمان "قرارات تحريرية عادلة وسريعة" للسماح للولايات المتحدة "بالنمو بطريقة صحية ومنظمة جيدًا". ويخشى موظفو وكالة حماية البيئة أن يتم تقويض تفويضهم لمكافحة تلوث الهواء وأزمة المناخ من قبل الإدارة الجمهورية القادمة.

توم هومان

دور مؤكد: "قيصر الحدود"

قال ترامب إن توم هومان سيكون "قيصر الحدود" في إدارته، ويتولى مسؤولية "الحدود الجنوبية والحدود الشمالية وجميع الأمن البحري والجوي للبلاد". سيكون هومان مسؤولاً عن الترحيل الجماعي الموعود للمهاجرين غير المسجلين. عمل لمدة عام ونصف في إدارة ترامب الأولى كمدير بالإنابة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (Ice).

هومان هو مؤلف مشروع 2025 وزميل مؤسسة التراث. في إحدى الندوات في يوليو، قال هومان إنه إذا أعيد انتخاب ترامب، فسوف "يدير أكبر قوة ترحيل شهدتها هذه البلاد على الإطلاق".

ذكرت مصادر، الإثنين، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اختار السناتور ماركو روبيو ليكون وزيرا للخارجية، مما يجعل السياسي المولود في فلوريدا أول لاتيني يتولى منصب كبير الدبلوماسيين في الولايات المتحدة بمجرد تولي الرئيس الجمهوري منصبه في يناير.

ماركو روبيو

دور مؤكد: وزير الخارجية

من المتوقع أن يعين ترامب السيناتور ماركو روبيو من فلوريدا وزيرًا للخارجية. وإذا تم تأكيده، فسيكون أول لاتيني يشغل منصب الدبلوماسي الأعلى في أمريكا.

كانت هناك شائعات عن روبيو، المنافس الفاشل لترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2016، بأنه أحد المتنافسين الرئيسيين لاختيار ترامب لمنصب نائب الرئيس قبل الإعلان عن جيه دي فانس. كما ساعد ترامب في الاستعداد لمناظرته لعام 2020 مع جو بايدن وعمل كمستشار غير رسمي للسياسة الخارجية.

روبيو هو أحد أبرز صقور الصين في مجلس الشيوخ. والجدير بالذكر أنه دعا وزارة الخزانة في عام 2019 إلى إطلاق مراجعة للأمن القومي لاستحواذ تطبيق الوسائط الاجتماعية الصيني الشهير "تيك توك".

بصفته أكبر جمهوري في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، طالب إدارة بايدن بمنع جميع المبيعات لشركة هواوي في وقت سابق من هذا العام بعد أن أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية الخاضعة للعقوبات جهاز كمبيوتر محمولًا جديدًا يعمل بشريحة معالج Intel AI.