ترمب يعتزم تعيين هذا الاسم وزيرا للخارجية

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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

يتوقع أن يرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب السناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مساء الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص قولهم إن القرار ليس نهائيا، لكن يبدو أن ترمب استقر على اسم روبيو الذي كان على لائحة ترشيحات ترمب لمنصب نائب الرئيس.

وتردد اسم روبيو باستمرار على مدار الأسبوع الماضي كواحد من المرشحين الأوفر حظا لقيادة الدبلوماسية الأميركية، إلى جانب السفير السابق لدى ألمانيا ريك غرينيل. وعندما سئل الأسبوع الماضي إن كان يتوقع أن يشغل منصبا مهما في إدارة ترمب، قال روبيو لشبكة "سي إن إن": "أنا مهتم دائما بخدمة هذا البلد".

ويشكل ترشيح ترمب لعضو الكونغرس المتشدد من أصول كوبية تحولا ملحوظا في العلاقة بين الرجلين. ففي عام 2016، تنافسا على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وحينها وصف روبيو ترمب بأنه "محتال" و"الشخص الأكثر ابتذالا الذي طمح للرئاسة".

ولد روبيو لأبوين مهاجرين كوبيين في ميامي ودرس العلوم السياسية في جامعة فلوريدا التي تخرج منها عام 1993. وعام 2010 انتخب روبيو عضوا في مجلس الشيوخ بدعم من حزب الشاي الذي يضم جمهوريين متطرفين عادوا واندمجوا مع الحزب الجمهوري في أعقاب انتخاب باراك أوباما رئيسا.



